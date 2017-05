Drsný Nioh vás znovu potrápí. Recenze přídavku Dragon of the North

Studio Team Ninja stojící za nekompromisní hrou na hrdiny Nioh se před nějakou dobou nechalo slyšet, že plánuje tři příběhová rozšíření. Máme tu první nazvané Dragon of the North. Stojí za investici 269 korun (season pass je pak za 689 korun)?

Stručná odpověď zní ano, ale samozřejmě jen v případě, že jste si užili původní hru a nevykašlali jste se na ni po pár hodinách, protože vás prostě neustálé umírání vytáčelo doběla.

A pokud jste Nioh nedokončili, máte smůlu, Dragon of the North si nezahrajete. Dragon of the North nabízí vcelku ucházející námět, který představí pár nových zajímavých postav (například obávaného lorda Masamune Date). Stále nejde o nic, co by si zasloužilo Nobelovu cenu za literaturu, ale když si to srovnám s dějem například her z konkurenční série Dark Soul, kde byla zápletka přinejlepším na druhé koleji, tak je na tom Dragon of the North docela dobře.

Dragon of the North

Příběhové rozšíření přidá do hry menší oblast Tóhoku, do které je zasazeno několik málo nových misí. Jejich dohrání vám může zabrat pár desítek minut, ale také není problém v nové lokaci strávit výrazně delší dobu. Záleží na tom, jaký styl hraní preferujete. Jestli se raději ženete zběsile kupředu, nebo jste trpělivý typ, který zvažuje každý krok a rád prozkoumává různé odbočky.

Na velikosti meče záleží

Setkáte se s několika zatím neviděnými nepřáteli. Není jich nepřeberné množství, ale narazíte na zajímavé protivníky. A nemusím vám asi připomínat, že většina z nich vám dá pořádně zabrat, než skončí mrtví na zemi.

Samozřejmě přibylo několik nových bossů. Střety s nimi jsou hodně intenzivní a náročné, ale musím se přiznat, že někdy jsem měl pocit, že tvůrci až moc tlačí na pilu. Ano, Nioh je jednou z těch her, které prosluly hlavně díky své nekompromisní náročnosti, ale není nutné se v tomto ohledu až příliš „prsit“ a hnát hráče na hranici šílenství. Chceme výzvu, ne nesnesitelnou frustraci.

V Dragon of the North najdete také nové předměty, především pak další typ zbraně jménem Odachi v podobě nepřehlédnutelné katany. Pokud jste fandové kousků, které zaberou půlku obrazovky, budete spokojeni. Přibyli i noví strážní duchové a schopnost vybavit se dvěma najednou, což s sebou nese určité pasivní bonusy.

Dragon of the North

Jestliže jste fanoušky rovnosti pohlaví, tak vám určitě udělá radost, že lze konečně zdarma změnit vzhled na ženskou hrdinku a ukázat světu, že i sličné dívky dokážou likvidovat démonické bytosti. I když pravdou je, že stejně jako mód hráč proti hráči (PvP) a ženské postavy jsou technicky vzato součástí „záplaty“, ne příběhového rozšíření (obojí vyšlo v podobnou dobu). Jinak řečeno, PvP je dostupné i bez nutnosti zakoupit Dragon of the North. A je to dobře, protože střety 1 proti 1, případně 2 proti 2 jsou relativně zábavné, ale nic, u čeho byste asi strávili hodiny a hodiny.

Nepřekvapivě se objevilo také několik nových a obvykle použitelných schopností a talentů. A pokud vám přišla obtížnost původní hry příliš nízká (i když moc takových lidí asi není), jistě vás potěší informace, že přibyl další stupeň obtížnosti nazvaný Way of the Demon.

Dragon of the North je přídavkem, který nenabízí obrovské množství nového obsahu, ale přináší několik zajímavých novinek. Tím pádem možná nejde o naprostou povinnost pro milovníky Nioh, ale bezesporu se jedná o něco, nad čím by měli velmi vážně uvažovat.