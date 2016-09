Batmanovy příběhy budou pokračovat. Druhá epizoda adventurních her Telltale’s Batman Series se jmenuje Children of Arkham a vyjde 20. září pro PC, PlayStation 4 i Xbox One. Datum uvedení verzí pro ostatní platformy vývojáři zatím nezmiňují, k jeho zveřejnění by však mělo dojít brzy.

V kamenných obchodech navíc od 16. září objevíte krabicovou verzi hry.