Pokud někdy budou počítačové hry na olympiádě, tak jedině ty nenásilné

Nedávno jsme psali o tom, že pořadatelé olympijských her, které se v roce 2024 odehrají ve Francii, uvažují o zařazení počítačových her mezi sportovní disciplíny. Vyjádření to bylo zatím hodně opatrné, prakticky jen ve smyslu, že v tuto chvíli není jediný důvod, proč by se tím organizátoři zabývat neměli. Přesto všechny naděje zřejmě přijdou vniveč.

Mortal Kombat na Olympijských hrách určitě neuvidíme.

Předseda mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach se totiž nechal slyšet, že proti zařazení počítačových her v podstatě nic nemá, musí se ale jednat jen o nenásilné hry.



„Chceme podporovat nediskriminaci, nenásilí a mír mezi lidmi. To příliš nekoresponduje s videohrami, které jsou o násilí, explozích a zabíjení,“ řekl Bach v rozhovoru pro čínské noviny South China Morning Post.

Toto prohlášení automaticky vyřazuje ty nejpopulárnější e-sportové tituly, jako jsou střílečky CS:GO, Overwatch a Quake, bojovky Street Fighter nebo Tekken či třeba strategie Dota 2 a League of Legends.



Co by tedy projít mohlo? Ty hry, které zrcadlí sporty, které se hrají ve skutečném světě, jako třeba fotbal nebo basketball. Podle Bacha jejich hráči skutečně předvádí sportovní výkony a mohli by dokonce někoho inspirovat sportovat i ve skutečném světě.

Proč koukat na virtuálního Ronalda, když můžeme kouakt an toho opravdového, že?

Tato myšlenka dává samozřejmě smysl, pro budoucnost e-sportů na olympiádách však není příliš pozitivní.



Sportovní tituly zdaleka nepatří mezi ty nejsledovanější a popularita jejich turnajů i streamů na platformě Twitch je oproti těm největším trhákům minimální. Protože proč sledovat virtuální fotbal, když můžeme koukat na ten skutečný, že? Tohle nové diváky rozhodně nepřinese.

Otvírá se tu prostor pro vývojáře vytvořit nějakou nenásilnou hru, ale podařilo by se jí vůbec prosadit se? Co si budeme povídat, ani Overwatch rozhodně není žádný krvák, a že by se profíci předunuli třeba k takovému Splatoon 2, asi předpokládat nelze.