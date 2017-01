Warcraft z roku 2005 se kvůli pirátům nemusí dočkat oficiálního serveru

Ještě loni v listopadu přitom autoři Nostalriusu tvrdili, že se žalobou Blizzardu nenechají zastrašit. Servery tehdy z právních důvodů ukončili, zdrojový kód i hráčská data však předali další skupině vystupující pod názvem Elysium Project. Cílem bylo, aby tradiční World of Warcraft mohl žít i nadále.

Elysium skutečně začátkem ledna spustilo první servery a o hraní na nich je ohromný zájem. Projekt hlásá, že jako vrchol zaznamenal třicet tisíc souběžně přihlášených hráčů rozprostřených mezi čtyři světy.

Provozovatelé Nostalriusu však tvrdí, že jen zlomek jejich hráčské základny přešel na servery Elysium. A že fanoušci klasického World of Warcraftu začali být označováni za piráty. To je prý v rozporu se základními hodnotami projektu, podle kterých je cílem sjednotit komunitu a přimět Blizzard ke spuštění oficiálních serverů.

„Víme, že Nostalrius fanouškům původní hry dává naději. Ale posunout se od pověsti fanouškovského serveru k serveru pirátskému snižuje šanci na to, abychom Blizzard přesvědčili, že tradiční verze má v komunitě World of Warcraft své místo. Dokud se tohoto stigmatu nezbavíme, není pravděpodobné, že by mohlo dojít k jakémukoliv pokroku směrem k oficiální podpoře,“ píše tým, který provozoval Nostalrius.

Nostalrius v oficiálním prohlášení Elysium žádá, aby přestali používat jejich data, a tak ukončil možnost převádět postavy ze svých zrušených serverů. A za nejlepší krok považuje ukončení provozu Elysia.

Elysium v reakci na to přislíbilo data smazat, servery však bude provozovat i nadále. „Věříme, že by naše hnutí by mělo být i nadále hlasité a uděláme vše, co je v našich silách, abychom ho ochránili. Jsme přesvědčeni, že naši hráči musí mít svůj domov. Komunitu budeme podporovat do té doby, než Blizzard ohlásí oficiální podporu původního World of Warcraftu a zveřejní časový plán pro její spuštění.“

KOMENTÁŘ BONUSWEBU: Obrat týmu stojícího za Nostalriusem téměř o sto osmdesát stupňů je pozoruhodný. Svůj server museli vypnout a Blizzard je pozval do svých kanceláří, kde o oficiální podpoře hovořili.

Tehdejší diskuse označili za konstruktivní. Když však Blizzard po dalších čtyřech měsících nejevil známky žádné aktivity, rozhodli se svá data předat dále. Právě kvůli tomu převzal žezlo server Elysium. A Nostalrius nyní tvrdí, že šanci na oficiální podporu hry zvýší vypnutí serverů.

Nabízejí se dvě možná vysvětlení. Jedním je komunikace týmu s Blizzardem, díky které mají informace o možném spuštění oficiálních serverů. Druhým pak další výhrůžky od právníků z Blizzardu. Kód i data totiž uvolnili natruc a navzdory předchozí žalobě. Výzva tedy může být snahou, jak vycouvat z komplikované situace.