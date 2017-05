Do Euro Truck Simulatoru přibude možnost jezdit s návěsem

Čeští SBS Software jsou na herním poli tak trochu unikátem. Již 20 let fungující studio má na kontě řadu her, které sice nelákají z titulních stránek časopisů, o to větší a věrnější ale mají fanouškovskou základnu.

Euro Truck Simulator 2

Pokud vás lákají nablýskané tahače, dlouhé cesty napříč krajinou a kamionová doprava obecně, určitě vám něco říkají tituly jako 18 Wheels of Steel, Euro Truck Simulator 2 či American Truck Simulator. A právě do posledních dvou zmiňovaných her přibude brzy dlouho očekávaná možnost připojit za vaše ocelové monstrum ještě další návěs.

Stane se tak v rámci pravidelného obsahového upgradu, který bude k dispozici zdarma. Vzhledem k tomu, jak vážně tyto hry simulují fyziku, se nejedná o žádnou drobnost. Naopak tvůrci chtěli tuto funkci umožnit už dávno, jen na to neměli čas. Pověsit za už tak obrovské stroje ještě přívěs bude lákadlem spíše jen pro zkušené řidiče, ale alespoň si vyzkoušet, jak tvrdý chleba profesionální kamioňáci mají, by měl každý. Takové couvání, najíždění do ostrých zatáček či prudké brzdění bude pěkná šichta. Upgrade by měl být hotový „někdy v létě“.