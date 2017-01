Titul od tvůrce Grand Theft Auta má přilákat i lidi, co nikdy nehráli

„V základu je to hra. Ale nezapadá tak úplně do žádného z existujících žánrů a rozhodně se vymaňuje z hranic toho, co tradičně vnímáme jako hry,“ tvrdí Matthew Smith, který Benziesovo studio povede.

„Zhruba každých pět let vyjde něco, co zásadním způsobem rozšíří hráčskou základnu, zájem o herní kulturu nebo definici toho, co považujeme za hru. Třeba první PlayStation, on-line hra v GTA 3 nebo mobilní hraní,“ dodává Smith v rozhovoru pro server Polygon. A doufá, že právě nápady v Everywhere přilákají i lidi, kteří o hraní jinak nemají zájem.

Na hře momentálně pracuje okolo třiceti lidí a využívají k tomu technologii Lumberyard od Amazonu. Everywhere má mazat hranice mezi virtuálním a reálným světem. Významná má být navíc on-line složka. Benzies ostatně tvrdí, že přiměl Rockstar North k vývoji Grand Theft Auto Online.

„Ačkoliv to bude využívat řadu osvědčených prvků, zahrneme také funkce, které se ve hrách ještě neobjevily. Rád bych vám řekl o všech věcech, ze kterých jsme nadšení, ale detaily si zatím musím nechat pro sebe,“ řekl Benzies.

Nálada a tón Everywhere se má od série Grand Theft Auto značně odlišovat. Hráči navíc budou mít možnost vytvářet vlastní příběhy. Detailů je však zatím známo jen pomálu, hra je totiž v raných fázích vývoje.

Projekt bude vznikat v kancelářích v Edinburghu a Los Angeles.