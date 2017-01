Aktualizace Falloutu 4 vylepší grafiku. Podívejte se

Součástí záplaty budou i nové funkce pro modifikace. Ty však vývojáři zatím nepřiblížili.

Podpora konzole PlayStation 4 Pro zahrnuje rozlišení 1440p, vykreslování světa do větší dálky a vylepšené paprsky slunce. Novinky bude možné využít po stáhnutí aktualizace.

PC hráči pak budou mít k dispozici balík textur ve vysokém rozlišení. „Je to milostný dopis našim úžasným PC hráčům, co nás podporují nejen kvůli Falloutu 4. Ale napříč řadou her a dekád,“ píše se na oficiálním blogu.

Balík však zabere 58 GB a zvýší se s ním nároky na výkon počítače.

Doporučené nároky

operační systém : Windows 7, 8, nebo 10 (ve všech případech 64bit)



: Windows 7, 8, nebo 10 (ve všech případech 64bit) procesor : Intel Core i7-5820K, nebo lepší



: Intel Core i7-5820K, nebo lepší grafická karta : GTX 1080 (8 GB)



: GTX 1080 (8 GB) operační paměť: 8 GB RAM