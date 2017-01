Jak by se vám líbil výlet do města inspirovaného New Yorkem? Právě tím je totiž Liberty City, tedy prostředí starších dílů Grand Theft Auto. Modeři ho převádějí do aktuálního pátého dílu a záběry z jejich snahy je možné spatřit v propagačním videu.

Fanoušci na projektu pracují od vydání Grand Theft Auto V a nové město to původní nenahrazuje. Místo toho mapu rozšiřuje a je do něj z Los Santos možné docestovat přes vodu.