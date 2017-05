První trailer potvrzuje zasazení Far Cry 5 do americké Montany

Po množství spekulací, které se objevily po oznámení přípravy nového dílu Far Cry, je konečně všem dohadům konec. Firma Ubisoft vydala před pár okamžiky krátký trailer, který jednoznačně potvrzuje, že Far Cry 5 bude zasazen do americké Montany.

Ve 40 vteřin dlouhém videu, které je na videoherní poměry netradičně vytvořené ze skutečných záběrů (nikoli tedy v herním enginu, jak bývá zvykem), toho ale jinak příliš vidět není. Jen několik pohledů na dechberoucí přírodu amerického severozápadu, jejíž mírumilovnost narušují stopy krutého násilí.

V jednom ze záběrů vidíme několik sloupů elektrického vedení či kovová sila, hra tedy navzdory některým domněnkám nebude klasický western o dobývání Divokého západu. Více informací se ale zřejmě dozvíme až na E3, která se koná v půli měsíce června.