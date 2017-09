Ježíš vs Buddha? Bojovce Fight of Gods není nic svaté

Ke klasickým 2D bojovkám mám komplikovaný vztah. Sice se hrozně rád koukám, jak je hraje někdo, kdo to umí, ale když jednu z postaviček ovládám já, veškerá efektnost jde do háje a v podstatě jen mačkám co mi padne pod ruku.

Já ti dám mír a lásku, parchante.

Přiznávám, že jsem ani nebyl schopný projít tutoriálem posledního Mortal Kombatu. Naučit se všechna ta složitá komba, která vám neodpustí ani půl vteřinové zaváhání, je prostě nad mé síly.

Původně jsem proto chtěl o Fight of Gods napsat jen zmínku do krátkých zpráv, ale pak mi to nedalo. V době, kdy supermarket Lidl odstraňuje náboženské symboly z řeckého jogurtu, aby náhodou neurazil něčí náboženské cítění, si jen tak vyjde hra, v níž Ježíš Kristus mlátí Buddhu zbytky kříže po hlavě. Námět je to tak originální a politicky nekorektní, že jsem si ho musel vyzkoušet na vlastní kůži.Mimochodem v Malajsii kuli této hře dočasně zablokovali celý Steam!

Je to boží

Mojžíš a jeho Desatero.

Vydat klasickou bojovku jen pár měsíců poté, co vyšly Injustice 2 a Tekken 7, může vypadat jako bláznovství, ale vývojáři z nezávislého týmu Digital Crafter si s tím evidentně hlavu příliš nelámou. Protože komiksoví superhrdinové jsou sice fajn, ale proti Mojžíšovi vyzbrojenému kamenným Desaterem, kterým mlátí protivníky po hlavě, jsou to pořád jen malá píva.

Celkem je v tuto chvíli ve hře 10 bojovníků, reprezentujících různá současná i dávno zapomenutá náboženství. Ještě než se zeptáte, tak ne, prorok Mohamed ve hře není. Jestli je to kvůli tomu, že se autoři bojí reakce radikálních muslimů, nebo jim to prostě jen nepřijde dostatečně vtipné, netuším. Co však není, může do budoucna být, autoři vybízí fanoušky, aby jim zasílali návrhy na další postavy.

Už teď je ale nabídka slušná. Máme tu egyptského strážce Anubise, řeckého Dia i jeho dceru Athénu, severského vládce Pantheonu Odina či třeba Sif, což není bohyně onanistů, jak jsem se podle jejího prostopášného zpodobnění domníval, ale žena Thórova.

Svatá prostoto

Bohyně Sif se stala mojí oblíbenkyní.

Z pestré nabídky si vybere každý, když však přijde čas na lámání chleba, je ve výsledku jedno, koho jste si zvolili. Hra nabízí jen pár základních útoků, které lze řetězit do krátkých komb, ale celkově je celý bojový systém až nezdravě primitivní. A to říkám jako člověk, na kterého jsou klasické mlátičky příliš obtížné. Souboje tu trvají příliš dlouho, obyčejné údery ubírají málo zdraví a navíc se hodně rychle okoukají.

Situaci bohužel nezachraňuje ani žádná omáčka okolo. Příběhový režim představují jen jednotlivé souboje seřazené za sebe, online multiplayer chybí úplně. Je tu tréninkový režim, ale není v něm příliš co trénovat. Jasně, hra je teprve v režimu předběžného přístupu, ale i za tu stokorunu toho nabízí opravdu málo.

Škoda, samotný nápad pustit proti sobě představitele různých náboženství měl rozhodně větší potenciál.