Filmové video ke hře Conan Exiles: Chtěli vás nechat zemřít na poušti

Brány do herního světa se PC hráčům otevřou 31. ledna v 6 hodin ráno. „Trailer navozuje atmosféru krutého barbarského světa, kde hráči budou přežívat, budovat a vládnout,“ píšou vývojáři v tiskové zprávě.

K dispozici bude i speciální edice, ve které objevíte digitální komiks Conan Exiles, triko, šest digitálních knížek Conan the Avenger od Dark Horse Comics či knihu pravidel ke stolní hře Conan: Adventures in an Age Undreamed Of.

Součástí je také digitální kniha The Coming of Conan, hudební doprovod ke hře Age of Conan, datadisku Rise of the Godslayer a muzika z Conan Exiles. A v Age of Conan odemknete nákupem nosorožce Savage Rhino.

Tisková zpráva zmiňuje, že standardní edice hry stojí 29,99 dolaru a speciální edice vyjde na 59,99 dolaru. Na Steamu zatím cenovka chybí. Předpokládat však lze, že místo dolarů budeme platit stejnou číslovku v eurech. Speciální edice má podle vývojářů posloužit jako úvod do Conanova světa.