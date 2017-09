Mody ve FF XV budou jen tak dlouho, než lidé začnou dělat ze hry porno

Patnáctý díl populární série Final Fantasy vyjde počátkem příštího roku konečně i na platformu PC.

Modování Final Fantasy XV vzbuzuje mnoho nadějí, ale může se také příšerně zvrhnout.

Kromě podpory 4K rozlišení a zásadních vylepšení, jakými jsou propracovanější animace vlajících vlasů či ohýbání trávy, přinese verze pro osobní počítače především podporu uživatelských úprav hry.

Takzvané mody často přinášejí ještě kvalitnější obsah, než vytvořili sami autoři, a zajišťují popularitu daného titulu i dlouho po jeho vydání.

Tentokrát to má však háček. Ředitel vývoje Hajime Tabata se pro magazín PC Gamer vyjádřil v tom smyslu, že pokud se modování vymkne z rukou, může být v budoucnu zakázáno, nebo alespoň významným způsobem omezeno. Tím „vymknutím z rukou“ má samozřejmě na mysli vytváření pornografického obsahu, který by nekorespondoval s ratingem T, tedy pro děti od 13 let.

Kromě vytváření nahotinek budou určitě moddeři trávit hodně času i u výroby co nejlákavějších pokrmů.

Jakkoli toto omezení chápeme, podobné prohlášení působí spíše jako výzva. Tipujeme, že minimálně „nude“ úprava, která svlékne všechny hrdiny do naha, na sebe nenechá dlouho čekat.

On celý koncept hry, která pojednává o putování partičky čtyř přátel po otevřeném herním světě, k nějaké takové úpravě vybízí sám o sobě.