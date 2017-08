VIDEO: Simulátor rybaření aspiruje na nejlepší trailer roku

Vždycky jsem měl za to, že chození na ryby je především relax. Zírat do klidné hladiny, vychutnávat ticho a souznění s přírodou, nechat svojí mysl toulat se, kam chce. Teď jsem díky autorům chystaného simulátoru rybaření pochopil, že to může být i pořádný adrenalin.

Rybaření je v podání autorů Fishing Planet opravdu dramatické.

Na traileru „první rybářské FPS“ Fishing Planet se totiž někdo opravdu vyřádil. Svojí dramatičností totiž hravě strčí do kapsy i třeba takové Call of Duty. Sledujeme v něm sportovně oblečeného tvrďáka, který s kamenným obličejem nahazuje návnadu, pozoruje vlasec a točí navijákem. V prostřizích se dozvíme, že hra nabídne přes 70 druhů ryb s unikátní umělou inteligencí, 12 různorodých prostředí a tisíce kombinací rybářského vybavení. Nechybí ostré kytarové riffy, zpomalené záběry, dlouhé průlety kamery, rychlý střih ani nečekaná pointa na závěr.

Přitom Fishing Planet už v režimu předběžného přístupu na Steamu k dispozici dva roky a žádnou díru do světa neudělal. Tenhle trailer má potenciál všechno změnit, protože rybaření nikdy nebylo tak cool jako teď. Hra vyjde na PS4 již 29. srpna.