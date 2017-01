Každá ze tří frakcí se dělí na čtyři typy bojovníků. U samurajů to jsou silný, ale pomalý Shugoki, hbitá štika Orochi, vyvážený Kensei a hybridní Nobushi, který má od každého typu něco.

A podle nového videa je Nobushi minimálně chráněný maskovaný bojovník, který si v bitvě udržuje vzdálenost, ale zároveň se nebojí kopů a podmetů.

For Honor vychází 14. února na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Prozatím se můžete zkusit přihlásit do uzavřené bety, která poběží od 26. do 29. ledna.