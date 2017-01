Hlavně neztratit hlavu. Brutální řežba For Honor baví chytrými bitvami

Víkendová betaverze se týkala pouze hraní ve více lidech, konkrétně duelů, bitek dvou na dva a režimu Dominion, v němž se hraje čtyři na čtyři a hráči zabírají body na mapě. Než jsem se pustil do víru bitev, prošel jsem si tutorial, který mě naučil používat střehy, útoky, prorážení obrany a blokování. Raději jsem ještě šel vyzkoušet duely, abych si zažil ovládání v ostrém provozu, než se pustím do hromadných bitev.

První duel proběhl rychle. Rozběhl se proti mě statný viking, i přes blok mě srazil na zem, asi dvakrát sekl, aby mě nakonec připravil o hlavu. Ok, to šlo rychle. Když se v podobném duchu nesl i třetí duel, raději jsem se šel na fóra podívat, jak se za moji postavu vlastně hraje. A našel jsem zajímavé věci.

For Honor

Tutorial vás naučí, že po bojišti můžete volně pobíhat a v případě potřeby se přepnout do tzv. duelového režimu. Tady už záleží, v jakém střehu stojíte. Například pokud na vás oponent zaútočí z horního střehu, musíte útok blokovat také z horního střehu. Nebo uskočit. Nebo být rychlejší.

Samuraj Kensei, kterého jsem si vybral, je všestranná postava, která se přizpůsobí stylům ostatních. Je o něco pomalejší, ale díky delší čepeli si drží větší odstup. Esenciální je (u této postavy) systém tříkrokového komba, které říká, že každý třetí řetězený útok, pokud je silný, provede speciální úder. Oponent má samozřejmě dost času, aby se tomuto útoku vyhnul, takže není od věci ho předtím třeba omráčit. To se ovšem lehko řekne, ale hůře provede.

For Honor For Honor

Později už jsem snadno rozeznal, kdo umí a kdo teprve začal. Pokud oba hráči dobře znají své postavy i slabiny protivníka, duely se protáhnou. Oťukáváte se a čekáte, kdo první udělá chybu. Snaží se vás nabrat ramenem a srazit na zem? Jemně uhnete a už protivníkovi posíláte katanu do zad.

Trochu mě vyděsilo, že v betě nefungoval matchmaking, tedy párování hráčů zhruba stejných schopností. Kvůli tomu nelze říct, jak moc jsou postavy vyvážené, nebo naopak nevyvážené. Viděl jsem stížnosti na fórech, z nichž bylo zřejmé, že hráči neví, jak vytěžit potenciál své postavy. Je to i chyba tvůrců, kteří by měli přímo ve hře mnohem více vysvětlovat, a to po všech stránkách.

For Honor

Každou postavu lze vylepšovat předměty (v duelech vypnuté), ale u některých atributů si jen domýšlíte, co přesně dělají. Třeba týmovka Overwatch je mnohem jednodušší, tvůrci přitom vysvětlují daleko více. Jestli je hra vyvážená, tedy zjistíme, až bude párovat hráče stejných schopností. Kdy to ovšem chtějí tvůrci vyzkoušet, když For Honor vychází už v polovině února?

Nejvíce mě lákal režim Dominion, v němž se hraje čtyři na čtyři a dojem velkolepé bitvy pomáhají dotvářet řadoví vojáci, které sejmete na jednu ránu. Cílem je obsazování tří bodů na mapě, které generují body. Vyhrává tým, jenž jich jako první získá stanovený počet a nakonec k tomu pobije všechny oponenty.

For Honor For Honor

Mapy v betě byly malé, což neznamená nutně špatné, ale čekal jsem trochu více interaktivity. Zapomeňte také na romantické pohádky o cti, tohle je lítá řež bez pravidel. Duel se soupeřem rychle ukončí sekera ve vaší lebce, protože jste si prostě nevšimli, že k vám zezadu běží další soupeř.

Na druhou stranu se rychle zorientujete a musím říci, že design map se mi líbí. Jen doufám, že jich bude v plné verzi o dost více, protože ty tři dostupné se mi stihly za víkend omrzet. A tak je to trochu s celou hrou.

Trošičku jsem doufal, že mi beta napoví, jestli jít do plné verze. Spíš se kloním k „ano“, ale tak jednoduché to není. Nejvíc mě bavily duely, v nichž rozhodovaly pouze dovednosti. Ten pocit, když vyhrajete, je k nezaplacení, zejména když náročnou bitvu zakončíte některým z dokončovacích úderů. Tady chválím i malinké, ale sympatické arény.

Bitvám dva na dva něco chybělo, nepřišel jsem jim na chuť, a hraní Dominionu se za chvíli omrzelo. Chtěl bych si zabojovat na větších mapách a ještě ve více lidech, to však tvůrci neplánují. Zatím také nevíme, jestli příběhová kampaň bude plnohodnotná, nebo zda půjde jen o rozcvičku do multiplayeru. Těch věcí, na které bych rád znal odpovědi, je zatím více než dost. Překvapivá je také absence dedikovaných serverů, hraje se P2P, tedy klient – klient.

For Honor

Přes vše zmíněné jsem si betu užil. Grafika i animace jsou parádní, bojový systém svižný, přesto propracovaný. Důležitý je i příslib, že všechny připravované nové mapy a režimy plánované až po vydání hry budou zdarma. To by mohlo prodloužit životnost hry. A protože to je řežba od osmnácti, čekal jsem také zhruba o dva a půl kýble na hlavu víc krve, kterou hra malinko šetří. Ale to jen tak na okraj. Uvidíme.