RECENZE: Ve Forze Horizon 3: Hot Wheels si zajezdíte v angličácích

Možná byste raději něco realističtějšího, ale pro spoustu hráčů je Forza Horizon 3 závodní hrou loňského roku. A pro naši redakci také. Otevřený svět plný závodů, bezkonkurenční grafika, licencované bouráky a super soundtrack byly receptem pro závodní orgie. Vývojáři z Playground Games pak nepolevili a dle moderních trendů přinesli stahovatelný obsah Blizzard Mountain, ve kterém se hráči projeli po zasněženém pohoří v Austrálii. A teď přicházejí s mnohem šílenějším přídavkem, který posunuje celou hratelnost ještě dál. Jak už je z názvu licencovaných angličáků jasné, Forza Horizon 3: Hot Wheels vás vrátí v čase do dětských let.

Je totiž pro ně. Tedy pro jejich zvětšené verze. Nebo tvůrci zmenšili Austrálii? Wow, tolik existenciálních otázek. Ne, děláme si legraci, Forza Horizon 3: Hot Wheels je absolutně nekomplikovaná zábava stavějící na pevných základech vybudovaných kvalitní arkádovou závodní hrou s principy otevřeného světa.

Po stažení se vám ve světě hry objeví několik nových ostrovů, které vypadají jako autodráha z pokojíčku. Tohle je hotový sen všech malých kluků. Nebo malých kluků, kteří již odrostli. Jasně, žádných otevřených prostranství jako plání a luk se na těchto ostrovech nedočkáte. Tohle jsou uzavřené dráhy, loopingy a zrychlení, které z Forzy Motorsport 3 dělají tak trochu i WipEout na kolech.

Licence Hot Wheels byla využita tím nejlepším stylem. Mezi dráhami jsou dokonce dinosauři. Nově se dostanete k 27 jednotlivým závodním událostem, 28 šampionátům, 5 seznamům (a další si můžete vytvářet), 9 rychlostním pastem, 7 rychlostním zónám, 6 nebezpečným skokům, 7 driftovacím zónám, 25 bonusovým deskám a jednomu raritnímu nálezu v hodně dobře schované stodoly. Na stahovatelný obsah toho není málo. Než všechno dohrajete, uplyne 5 až 6 hodin, což jde. Při relativně vyšší ceně to ale pro někoho málo možná bude. Záleží, jaký máte k Forza Horizon 3 vztah.

Při pořízení tohoto DLC dostanete do rukou i několik vyložených angličáků z garáže Hot Wheels. Je jich však málo. Je zde 11 nových aut, ale pouze 4 jsou angličáky. To je málo. Naštěstí ve hře málo aut rozhodně není. Projíždět se totiž můžete v jakémkoliv z více než 500 vozů, které máte z hlavní hry nebo jiných přídavků.

Na Forza Horizon 3: Hot Wheels je radost pohledět. Aby taky ne. Na vizuální stránce se nic nezměnilo, ale to ani nebylo potřeba, když původní hra byla nádherná. Na šílených Hot Wheels tratích pak ještě lépe vynikne soundtrack, zvlášť jeho elektronická část. Tohle je pravá letní jízda. Pokud jste původní hru milovali, jistě si přídavek zahrajte. Pro ostatní je to na zvážení. Jestli jste ale zamlada dělali s angličáky vrrrm, vrrrm, jistě vás to láká, že?