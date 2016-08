Skladatel Ramin Djawadi pracuje muzice pro titul Gears of War 4. Djawadiho můžete znát například díky seriálu Hra o trůny, či letošnímu Útěku z vězení. Je totiž skladatelem jejich hudebního doprovodu a pro tituly System Shock i Thief pomáhal nahrávat zvuky.

Gears of War 4 vyjdou 11. října, a to pro PC a Xbox One.