Hlas Zaklínače: Sexuální scény byly, jako když vás načapají při masturbaci

Nahrávání na rozdíl od romantických scén ve filmech probíhá naprosto izolovaně. Herec dabující Geralta tak prozradil, že nikdy nepotkal herečku, která propůjčila hlas Yennefer.

Doug Cockle své zkušenosti s prací na hře přiblížil v rozhovoru pro britský server Eurogamer. K nahrávání sexuálních scén přitom řekl: „Je to jako násilí. Musíte nahrávat údery, které postavu zraní. Máte seznam různě intenzivních zásahů a odlišné typy zranění. Liší se typy výkřiků a existuje řada způsobů, jak zemřít.“

„Se sexem je to stejné. Musíte si sám sebe užívat různými způsoby. Co vám ta druhá postava dělá? Jaký zvuk se z vás díky tomu vydere? Je to... zajímavé,“ tvrdí Cockle.

Sám upozorňuje, že je to zcela odlišný zážitek než natáčení erotických scén pro film. Tam jde vždy o spolupráci herců.

„Když něco takového nahráváte ve studiu, je to jiné. Je to trochu jako masturbace. Jako by vás načapali při masturbaci, jestli mi rozumíte. Představte si, že onanujete a do pokoje vejde vaše máma. Takhle trapné to je,“ popisuje Cockle svoje zkušenosti s nahráváním vzdechů pro Zaklínače.



Geralt a Keira

Cockle daboval všechny tři díly. Ale nebýt náhody, nemuselo to tak být. Vývojáři se totiž po prvním dílu rozhodli využít služby jiného nahrávacího studia a casting na jednotlivé role tak probíhal znovu. Cockle se o tom však díky kamarádovi dozvěděl včas, využil dřívější kontaktů a práci opět získal.

Za výkon v Zaklínači 3 později získal ocenění od organizace National Academy of Video Game Trade Reviewers.