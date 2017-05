Drsná akce God of War vyjde příští rok, naznačil dabér Kratose

Když byla v minulém roce na akci E3 s velkou pompou představena další hra ze série God of War, spousta lidí začala slintat blahem. A ne nadarmo, projekt vypadal opravdu skvěle a naznačoval, že návrat Kratose bude stát za to.

Novým hlasem Kratose je Christopher Judge.

Zpráva o posuntí vydání na příští rok však nepřišla přímo od Sony. Na twitterovém účtu Christophera Judgea (Teal’c z Hvězdné brány), který nově dabuje Kratose, se změnilo datum vydání z roku 2017 na 2018.



Někteří doufají, že jde jen o omyl, ale spíše to vypadá, že se Sony s ohledem na to, že se v předvánočním čase chystá do prodeje hned několik velkolepých titulů (Star Wars Battlefront 2, Red Dead Redemption 2 nebo Call of Duty: WWII), rozhodlo posunout God of War na příští rok.

Společnost zatím mlčí, což fanoušky ještě více znervózňuje. Je totiž spousta těch, kteří se nemohou dočkat toho, až si to Kratos znovu rozdá s mýtickými bytostmi. Tentokrát ovšem ne z řecké, ale severské mytologie.

Kromě toho jsou připraveny i další novinky, například ta, že má Kratos syna jménem Atreus, který mu bude dělat společníka. Těšit se můžeme i na novou zbraň v podobě magické sekery. Naopak pro některé asi bude zklamáním, že do hry nebudou implementovány kontroverzní minihry sexuálního charakteru, které byly k vidění v minulých dílech. A asi není překvapením, že nový God of War bude striktně zaměřený na hru jednoho hráče, nedočkáme se žádných multiplayerových prvků.

Zatím tedy nezbývá než čekat na vyjádření Sony, ale dávalo by smysl (i když je to pro hráče nepříjemné), že by společnost nechtěla riskovat a jít do přímého střetu s dalšími velkými herními značkami.