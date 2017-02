Obchod nabízí až 90% slevy na desítky nejvytouženějších her

Akce nazvaná From Wishlists, With Love Sale nabízí „více než 55“ her, které se v obchodě GOG.com nejčastěji objevují na seznamu přání.

Distribuce upozorňuje například na The Witcher 3: Wild Hunt – Game of The Year Edition za polovinu (24,99 eura) či Psychonauts zlevněné o 90 % tedy na 0,99 eura.

Zvýhodněná je však celá řada populárních her. Například horor SOMA zlevněný o 67% na 9,29 eura, hra na hrdiny Wasteland 2 s cenovkou nižší o 67 % na 13,39 eura, či klasika System Shock 2 zlevněná o 85 % na 1,39 eura.

Akce potrvá šest dní. Slev tedy můžete využít do pondělí 20. února, a to do 18 hodin.