Nová grafická karta od AMD může být tou vůbec nejvýkonnější

AMD již loni zazářilo sérií grafických karet s architekturou Polaris. Ty totiž nabídly dobrý poměr výkonu a ceny a posloužit mohou zejména zájemcům o virtuální realitu. AMD však s Polarisem cílilo především na masy. Nová karta s Vegou naopak bude zaměřená na profesionály a milovníky vysokého výkonu.

Karty by mohly nabídnout výkon až 25 TFLOPS a magazín PC Gamer spekuluje o 4096 jádrech a taktovací frekvenci okolo 1,5 – 1,6 GHz. Výkon by tak měl přesáhnout GTX 1080 a potenciálně nabídnout parametry lepší i nežTitan X.

Nová technologie paměti HBM2 má nabízet až dvakrát větší datový průtok, než její předchozí verze. A v porovnání s GDDR 5 má přitom mít poloviční rozměry.

Součástí je také High-Bandwidth Cache Controller, který dokáže lépe pracovat s daty uloženými do mezipaměti. AMD upozorňuje, že řada titulů do ní ukládá dvakrát až třikrát více dat, než při hraní skutečně využijí. Karta by tak i s identickým množstvím paměti měla zvládat lépe pracovat s velikými objemy dat.

PC Gamer v souvislosti s tím spekuluje o tom, že by technologie 4 GB kartám mohla umožňovat výkon srovnatelný s 8 až 12 GB VRAM. Propustnost geometrických dat (polygonů) by navíc měla být oproti předchozí architektuře více než dvojnásobná.



AMD kromě toho vylepšilo systémy pomáhajících eliminovat vykreslování obsahu, který ve scéně ve skutečnosti není vidět (culling). Typickým příkladem mohou být zadní strany 3D objektů, které je možné spatřit v dáli mimo části mapy, jenž jsou hráčům přístupné.

O ceně karty AMD zatím nehovoří. Pokud však nabídne obdobně lákavý poměr výkonu a ceny jako architektura Polaris, mohla by se firma na poli luxusních grafických karet stát opět významným hráčem.