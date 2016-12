Grand Theft Auto V teoreticky vlastní každý desátý Brit

Jen v Británii se herního hitu Grand Theft Auto V prodalo 6 milionů kopií. To by odpovídalo 10 % populace, hra však během let vyšla i pro novou generaci konzolí a PC. Někteří lidé tak budou vlastnit více kusů.