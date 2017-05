Koupila synovi bazarovou hru, uvnitř našla drogy

Pokud občas kupujete hry v bazarech, asi už si neděláte iluze o tom, že se k nim lidé doma chovají slušně. Počmárané manuály, drobky od jídla, různé neidentifikovatelné skvrny a poškrábané disky jsou naprosto běžnou součástí již použitých her a člověk s tím dopředu počítá.

Kayla McAllisterová našla v krabičce se hrou nechtěný bonus

To ovšem není nic proti tomu, co nalezla ve hře pořízené v obchodu GameStop jistá Kayla McAllisterová z Floridy. Když doma její jedenáctiletý syn rozbalil obdržené Grand Theft Auto 5, vypadl z přiloženého manuálu pytlík s bílým práškem. Přivolaná policie ho následně identifikovala jako 6 gramů čistého metamfetaminu (pervitin).

Lze si snadno domyslet, jak se tam pytlík dostal. Obaly od her jsou pro podobné účely výborná skrýš, jelikož se do nich zpravidla nedívá ani ten nejvšetečnější rodič či partner. Zarážející je spíš fakt, že si řetězec GameStop nedokáže podobnou věc ohlídat, protože k navlas stejnému případu došlo už v loňském září.

Firemní slogan řetězce Game Stop najednou získává nový význam

Rozčílená paní McAllisterová se s příhodou ihned svěřila na svém facebookovém profilu. Mohlo se prý také stát, že by pytlík objevila objevila její tříletá dcera a vše mohlo skončit tragédií. Obraz dokonalé starostlivé matky poněkud kalí fakt, že svému jedenáctiletému synovi bezstarostně zakoupila hru, která je přístupná až od osmnácti let, ale budiž. A co na to GameStop? Ten nabídl zdarma výměnu za nový kus a poštovné zdarma, jakoby se nestalo nic horšího, než že by byl disk se hrou poškrábaný.