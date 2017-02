RECENZE: Halo Wars 2 je pořádná sci-fi strategie pro fandy ságy Halo

Come get some - herně-filmová hláška Chápeme to, jste hráči a hlášku Come get some znáte z Duke Nukem 3D. Jsou to drsňácká slova, která steroidový blonďák z huby pouštěl častěji než sprosťárny. Nebyl však první. V Halo Wars 2 tuto známou hlášku uslyšíte od Sparťanů a je naprosto trefná. Musíme si však přiznat, kdo ji vynesl poprvé. Nebyl to nikdo jiný než Ash Williams z hororové ságy Evil Dead. To on je ten původní drsňák. Pamatujte na něj, až tuto hlášku příště pronesete. Duke Nukem je plagiát, originál je jenom jeden.