Těchto pět karet v Hearthstone bude slabších

Innervate

Jako první to odnesla karta Innervate, která je zastoupena prakticky v každém druidském balíčku - což je i jeden z důvodů, proč byla oslabena. Hlavní důvod je ovšem jiný: získat v jednom kole dvě many navíc umožní hrát při startu až příliš agresivně. Nově tak Innervate přidá pouze jednu manu za kolo. Mezi zvažovanými možnostmi bylo například zvýšení ceny vyložení na jednu manu či obnova dvou vyčerpaných mana krystalů.

Fiery War Axe

Warriorská sekera Fiery War Axe bude nově stát o jednu manu navíc, což by mělo zbrzdit zejména balíčky s piráty. Jednou ze zvažovaných možností bylo snížení útoku ze tří na dva.

Hex

Oslabení šamanského Hexu bylo trochu nečekané. Tvůrci vyložení karty zdražili o jednu manu a tvrdí, že tím neřeší žádný současný problém. Upozorňují, že šaman je velmi flexibilní a chybí mu nějaká indetifikovatelná slabina. Hex byl zkrátka až příliš levný způsob, jak se zbavit silného miniona.

Murloc Warleader

Balíčky plné murloců mají rychlý start a pokud protihráč nestačí „vyčistit“ hrací desku včas, prohraje. Murloc Warleader tak už nepřidá bonusový život ostatním murlocům, což by mělo protihráči usnadnit jejich likvidaci. Tvůrci také zmiňují nechtěnou interakci, kdy použití karet Wild Pyromancer a Equality nezničí ostatní murlocy.

Spreading Plague

Poslední oslabenou kartou je Spreading Plague, což je karta určená proti agresivním balíčkům. Tvůrci argumentují, že za pět many byla až moc dobrá a její vyložení zdražili. Původně chtěli vyložení zvýšit dokonce o dvě many, protože je to aktuálně top karta v balíčcích Jade Druid a Taunt Druid, ale vzhledem k tomu, že zároveň oslabili i Innervate, zdražili ji pouze o jednu manu.

