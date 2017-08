Jak se s Death Knighty změnil Hearthstone? První dojmy

Meta, tedy nejefektnější balíky, se bude ještě pár týdnů formovat, protože hráči se teprve seznamují s novými kartami. Aktuálně lze v duelech narazit prakticky na cokoliv, proto se nevyplatí zbrkle craftit legendární karty. Průběh bývá vždy stejný: hráči zkoušejí experimentovat, často zjistí, že nové strategie nejsou tak efektivní a vrátí se ke starým balíkům, které jen trochu upraví. Přežije Pirate Warrior či Jade Druid? Zdá se, že ano.

Otvírání boosterů a cena

Otevřel jsem celkem 90 boosterů, z nichž jsem nakonec získal šest legendárních karet. Blizzard tentokrát garantoval legendární kartu v prvních deseti boosterech. Měl jsem štěstí, že legendárku jsem našel v prvním a druhém boosteru. To už se mi asi nestane. Dále už funguje ochrana proti smůle (pity timer), kdy každý čtyřicátý booster (pro každý set zvlášť) garantuje legendární kartu, kterou ještě nemáme.

Prolog je plný vtípků.

Což mě přivádí k ceně. Padesát boosterů stojí v jednorázové předobjednávkové akci čtyřicet dolarů, což není vůbec málo. Z herního hlediska je to přitom nic. Jasně, vždy budou existovat slušné budgetové deky pro hráče v režimu free 2 play, ale kdo chce trochu experimentovat, potřebuje karty. Jenže padesát boosterů je něco jako startovní set, s nímž nakonec nemusíte sestavit jediný pořádný balík.

Nové dobrodružství

Součástí aktuální expanze jsou tentokrát mise, které rozhodně stojí za pozornost. Stačí si zahrát prolog, což je v podstatě příběhové a i hodně vtipně pojaté uvedení do hry. Hraje se s předem připraveným balíčkem, zasmějete se u několika hlášek a získáte jednoho z devíti Death Knightů. To je nový typ karet, které promění hrdinu a změní jeho Hero Power.

Další vtipná narážka. Terrible Tank nemá taunt :-)

Následuje už regulérní raid, rozdělený na tři části. První týden jsou dostupní tři bossové, zbytek se otevře během čtrnácti dnů. Prvním bossem je Lord Marrowgar, který se přes Hero Power vyléčí každé kolo na maximum životů. Použil jsem běžný deck, Midrange Huntera, a sfoukl ho na druhý pokus.

U druhého bosse, Deathbringera Sarufanga, už jsem musel postavit balík na míru. Jaho pasivní schopnost totiž říká, že lze zranit pouze zbraní. Protože mám Warriora kompletně rozloženého, vzal jsem Paladina.

Třetí boss, Lady Deathshisper, byl snadný. Vzal jsem Priesta, nasázel do něj všechny karty s léčením a vyhrál. Stačilo totiž léčit draka na hrací ploše, díky čemuž s ním lze následně útočit. Vtipné, zábavné, prozatím dávám palec nahoru.

Jdeme na to

Proti všem pravidlům jsem nečekal na balíčky, které se chytnou, ale rovnou si vycraftil Death Knighta u Huntera. U Deathstalkera Rexxara jsem se totiž hodně těšil na novou Hero Power. A nezklamala mě. Za dvě many si sestavím vlastní zombie zvíře, což je kombinace dvou zvířat. Funguje to tak, že se sečtou jejich hodnoty, efekty i cena vyložení. Je libo potvoru s plošným efektem a Poisonous? Jasně, je v tom náhoda, ale taková ta, kdy jdete svému štěstí naproti. A navíc mě to vážně baví, byť ztráta dvou zranění do hlavy přes Steady Shot občas zabolí.

To samé ovšem nemůžu říci o svém deku. Zkusil jsem aktualizovat staršího N’Zoth Midrange Huntera, což je zkrátka balík založený na minionech s efektem Deathrattle. Když jsem se díval na aktuální „top“ balíky, jsou podobné – respektive jejich základ bude vždy stejný a předvídatelný. Pravdou také je, že Huntera (aggro/midrange) jsem vždy používal, abych se dostal na hodnost 10, a pak hrál s něčím jiným, ale tentokrát se mi nedaří a trápím se na ranku 13.

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne

Po silném úvodu mi často dojde dech, ale to je otázka tréninku a dalších úprav. Co mě ovšem vytáčí, je objevování / kradení karet jiných povolání. Dostal jsem se do paradoxní situace, kdy Deathstalkera Rexxara proti mně stihl vyložit Priest i Rogue, zatímco já se ke kartě ještě ani jednou nedostal. V tom se s vývojáři a většinou hráčů asi neshodnu, ale tento koncept by měl fungovat spíš jako koření, po troškách a Hero Cards bych z nich zcela vyjmul.

Druhou kartu, kterou jsem si vycraftil, byl Lich King, kterého někteří označují za novou Yseru. Potkávám ho docela často. Lich King stojí osm many s hodnotami 8/8, klíčovým slovem Taunt a efektem, který na konci kola přidá do ruky jednu náhodnou deathknightskou kartu. A ty většinou nejsou špatné.

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne

Protože jsem si otevřel Frost Lich Jainu, druhý balíček, který jsem se rozhodl vyzkoušet, byl mág. Oproti Midrange Hunterovi to není taková skládačka po křivce, hry trvají déle, často až na dolízání, ale nuda to rozhodně není. Zábava začíná až s vyložením Frost Lich Jainy, čímž získávají elementálové schopnost Lifesteal. Hry tak končí i s plným počtem životů.

První dva dny jsem potkával nejčastěji tohoto kontrolního Warlocka. Ale co fungovalo včera, už je dnes na smetišti. Častý byl Priest, Druid, včetně Jade a Mage, naopak jsem skoro neviděl Rogue a Warriora (který už dávno hraje na jiném ranku). Určitě bych si chtěl ještě postavit Druida, Paladina a Priesta, ale protože magického prachu na craft už moc není, tak počkám. Ale o tom až příště.

A co vy? Jaké jsou vaše první dojmy z nové expanze?