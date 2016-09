RECENZE: One Night in Karazhan je fajn jednohubka s pár zajímavými kartami

Když jsem z pozvánky pochopil, že dalším dobrodružstvím v kartičkách Hearthstone bude oblíbená věž Karazhan, měl jsem velkou radost. Tu však záhy spláchlo ohlášení, že jej tvůrci uchopí odlehčeněji. Motivem je totiž velká party, kterou pořádá mág Medivh. Jediný problém je, že Medivh někam zmizel a hráči ho musí najít. Ale nakonec to zase tak špatně nedopadlo.

K dispozici je prolog zdarma a čtyři placené části. Kdo však hraje alespoň trochu pravidelně, vystačil si s herní měnou. A hned v prologu to tvůrci rozjeli ve velkém. Cílem bylo, aby se hráč cítil dostatečně cool (a koupil si i další části), což se povedlo. Hrajeme totiž za Medivha, který má kartičky, k jakým se běžně nedostaneme. Například za jednu manu vyvolá legendárního miniona, za dvě many má během kola zvýšenou spell damage o +5 a podobně.

Hearthstone: One Night in Karazhan

V první části stojí za pozornost legendární šachový turnaj, který je nejenom asi to nejoriginálnější, co One Night in Karazhan nabízí, ale u nějž je třeba i myslet jinak. Funguje to tak, že se vykládají do řady karty figurek, které na konci kola automaticky provedou svůj efekt. Zároveň je třeba brát v potaz, že oponent může každé kolo za dvě many zničit vaší figurku, která je v řadě vlevo.

Druhou část reprezentují tři opery. Nejznámější je asi Romeo a Julie, mě však nejvíce bavila Červená karkulka, v níž všichni mí minioni sice mají hodnoty 1 / 1, ale jejich vyložení stojí jen jednu manu. Asi netřeba dodávat, jak se s tím dá vyhrát. Pro mého tempo mága šlo o procházku růžovou zahradou.

Hearthstone: One Night in Karazhan

Ve třetí části mě nejvíc bavil drak Nightbane, kdy hráči začínají rovnou s plnou manou. Asi netřeba dodávat, že to je pořádný masakr. Špatný nebyl ani Terestian Illhoof, kterého lze zranit jen zabíjením impů na hrací desce. A lepší je si pospíšit, protože vás brzy přečíslí.

Finále nijak zvlášť nepřekvapilo. Při souboji s Shade of Aran mají všichni zúčastnění +3 spell damage, což pro tempo mága nebyla žádná výzva. Finále, tedy nalezení Medivha, je pak rozdělené na dvě fáze, přičemž důležité je co nejrychleji opustit tu první.

Hearthstone: One Night in Karazhan

Střetnutí jsou vymyšlena hezky a po prvním zahrání okamžitě pochopíte, jak svůj balíček upravit. Problém však je v samotném konceptu, kdy bosse musí porazit nejenom ostřílený profík, ale i začátečník s malou kolekcí karet. Celým dobrodružstvím jsem tak prosvištěl s jedním balíčkem. Vím, že je tu ještě režim „heroic“, kde by to nešlo, ale jelikož za jeho pokoření není žádná odměna, neláká mě.

Které karty se skutečně hrají? Jednoznačně legendární Barnes: stojí čtyři many s hodnotami 3 / 4 a po vyložení náhodně vyvolá 1 / 1 kopii miniona z balíčku. Je to sice loterie, ale taková, kdy se dá takříkajíc „jít štěstíčku naproti“, jestli mi rozumíte. Třeba takový Ragnaros či Sylvanas soupeře nepotěší. Je to prakticky povinnost pro balíčky založené na efektu Deathrattle (efekt se provede v okamžiku, kdy je minion zničen).

Hearthstone: One Night in Karazhan Hearthstone: One Night in Karazhan

Líbí se mi také Medivh, the Guardian, který po vyložení vyzbrojí hráče holí Atiesh. Ta říká, že po seslání kouzla se vyvolá náhodný minion téže hodnoty. Zní to super, ale obávám se, že se hodí jen do velmi kontrolních balíčků. Za osm many je Medivh totiž pomalý.

U lovce mě zaujala karta Cloaked Huntress, která stojí 3 many s hodnotami 3 / 4 a jejíž efekt říká, že vyložení Secrets stojí nula many. To je zejména v kombinaci s Lock and Load (za každé seslání kouzla líznutí náhodné karty) skvělá věc.

Hearthstone: One Night in Karazhan Hearthstone: One Night in Karazhan

Druida pak nakopla karta Enchanted Raven, což je minion s hodnotami 2 / 2 za jednu manu. A je to Beast. S kartou Mark of Y’Shaarj (za 2 many přidá minionovi + 2 / + 2, a pokud je to Beast, lízne kartu) jde o parádní kombo.

Mnohé nové karty nemají univerzální použití, ale hodí se jen do určitého typu balíčku. A k experimentování. Neznamená to, že všechny jsou použitelné při šplhání po rancích. Ale ruku na srdce. Občas je fajn narazit i na balíčky, které sice nevyhrávají často, ale neznáte je.