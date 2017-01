Přes 20 let hrůzy a teroru. Resident Evil změnil svět videoher

Část 1/4

1. Prapůvodní zlo



Resident Evil (1996)

Rozlehlé a zlověstně vypadající sídlo v Arklayských horách u města Raccoon City se stalo kulisou dobrodružství, které vydavatel Capcom a tvůrce Shinji Mikami proměnili nejen v zasloužený hit, ale také zlatý důl. I když schéma herního hororu se statickými úhly kamer, které snímají renderovaná pozadí s polygonovými postavami, nakousl již starší Alone in the Dark, teprve Resident Evil (v Japonsku Biohazard) se do něj zahryzl s pořádnou vervou.

Resident Evil (1996)

Byla to hutná atmosféra s napínavým příběhem a lekačkami, zajímavými hrdiny i padouchy, která v hororově atraktivním prostředí stvořila legendu. Hlavolamy hrály nedílnou součást příběhu o přežití, přátelství a zradě stejně jako souboje s monstry. Jejich kombinace byla zrodem kultu. Ikonické se stalo uzdravování pomocí barevných bylin a jejich kombinací, ukládání hry pomocí pásek do psacího stroje či skladování předmětů v bednách.

Dvě hratelné postavy Chris Redfield a Jill Valentine z týmu S*T*A*R*S* navíc na události nahlížely z jiných úhlů pohledu. A i když jejich dobrodružství bylo zčásti totožné, rozdíly nebyly zanedbatelné a dvojí zahrání si neodpustil žádný správný hráč. První Resident Evil je právem legendou. Z dnešního hlediska má ošklivou grafiku a je překonaný pokračováními, ale i 21 let poté jde s menší špetkou sebezapření o hratelnou záležitost. A hlavně je to nesmírně důležitá kapitola nejen v historii herních hororů, ale videoher jako takových.

Resident Evil (1996)

2) Ve všem lepší pokračování



Resident Evil 2 z roku 1998 se stal tím, čím Half-Life 2, Portal 2 nebo ve filmovém světě Vetřelci a Terminátor 2: Soudný den. Jde o pokračování, které je ve všem lepší, propracovanější, hezčí, uznávanější a oblíbenější než originál. Podle letitých fanoušků série, mezi které se počítám, jde dodnes o nejlepší díl série.

Resident Evil 2 (1998)

Hlavními hrdiny se tentokrát stali policejní nováček Leon S. Kennedy a Claire Redfield, která pátrá po svém bratrovi Chrisovi. Jejich cesty se v počátku hry protnou, aby se vzápětí zase rozdělily. Oba na sebe však při svém dobrodružství několikrát narazí. Oběma hrdinům byl na PlayStation věnován separátní disk. Kdo chtěl odhalit všechny příběhové nuance hry, musel ji dohrát hned čtyřikrát. Hra byla totiž lehce odlišná podle toho, za kterou postavu jste začali hrát jako první.

Dění se tentokrát přeneslo přímo do zdevastovaných ulic Raccoon City. Lokace jako policejní stanice jsou nezapomenutelné dodnes. Poprvé se také objevil deformovaný hnusák Licker, který má odhalený mozek, leze po zdech a útočí kromě obřích pařátů i několikametrovým vystřelovacím jazykem. Tato potvora patří po boku Nemesis k těm nejpopulárnějším zrůdám ze série.

Resident Evil 2 (1998)

O obrovské popularitě hry svědčí i to, že fandové roky žadonili Capcom o remake. A dočkají se. Vyjde pravděpodobně v roce 2018, ale informací o něm je pramálo. Snad půjde o předělávku s klasickou hratelností plnou hlavolamů a děsů a ne akční verzi. Pro zajímavost dodáváme, že RE2 byl vyvíjen hned dvakrát. Původní verze se ale nelíbila, a tak byla ukončena. Fandové ji pojmenovali jako RE 1.5.

3) Klasický Resident Evil aneb šest statečných



Resident Evil 0

Resident Evil spustil nákazu oblíbenosti, které vyústila v nespočet pokračování. Za úspěchem stálo herní schéma obsahující akci, horor a hlavolamy. Zabodovala i kombinace polygonových postav a renderovaných pozadí, která vyústila v tehdy bezkonkurenční grafiku. Díky nehybnému pozadí se hráči dočkali lepšího vizuálního zpracování, než kdyby bylo prostředí z kostičkovaných polygonů viz. dinosauří klon Resident Evil jménem Dino Crisis.

Resident Evil 3: Nemesis

Čtvrtý díl změnil nadobro podobu celé série, ale do té doby jsme se dočkali celkem šesti her klasické podoby. Na PlayStation to byl kromě jedničky a dvojky Resident Evil 3: Nemesis, který přivedl zpět Jill Valentine a vrhl ji do ulic Raccoon City, v nichž se děj odehrává ještě více než druhý díl. Po celou dobu ji pronásleduje monstrum Nemesis stejně jako Mr. X Leona. Trojka je super, ale dvojku neměla šanci překonat.

Resident Evil: Code Veronica

Následující Resident Evil Code: Veronica pro Dreamcast se stal pravým pokračováním druhého dílu a propojil cesty sourozenců Redfieldových. Jde o jeden z nejlepších dílů série vyznačující se solidní délkou, nezaměnitelnou atmosférou a lokacemi. Jako jediný kombinuje starou hratelnost se statickými kamerami a plně trojrozměrnou polygonovou grafikou.

GameCube remake 2002 se nesl taktéž v duchu klasické hratelnosti. Poslední hrou v tomto pojetí byl Resident Evil Zero z téhož roku. Ale ten vypustil bedny pro ukládání předmětů a přinesl systém přepínání mezi hlavními hrdiny Rebeccou Chambers a Billym Coenem, který hráč využil při řešení hlavolamů.

4) Redefined Evil



Že se Resident Evil 4 hraje jinak než všichni jeho předchůdci, dnes ví každý. Jenže na začátku roku 2005, kdy poprvé vyšel pro GameCube, to bylo něco jako zjevení. Tehdy jsme na to všichni zírali vykuleně jako po narkóze. Jenže stačilo pár okamžiků hraní a bylo jasné, že jde o megahit, na který se bude ještě dlouho vzpomínat.

Resident Evil 4

Ke kormidlu série se vrátil její otec Shinji Mikami. I když šlo o akční hru, pořád to byl horor s hutnou atmosférou, děsivými nepřáteli a monstry, strašidelným prostředím a lekačkami. Nešlo o pouhou střílečku s obludami, do které sérii pasoval pátý díl. Leon S. Kennedy se vydal do odlehlé španělské vísky, kde sídlí kult, který unesl prezidentovu dceru. Na místě narazil na agresivní místní. Nešlo však o zombie.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 totiž měl odvahu vykašlat se na to, co ho proslavilo – chodící mrtvoly. Nepřáteli se stali lidé infikovaní parazitem Plaga. Nechutná variace na Facehuggera z Vetřelce udělá z hostitele poslušnou, ale vůči vám agresivní loutku. A když vás někdo sejme, vylezou vám z hlavy ozubená chapadla. Fuj. Kamera opustila statické pozice a přesunula se za rameno hlavního hrdiny. Místo, které dodnes mnoho titulů volí jako to nejvhodnější. Pohyb byl rychlejší, míření přesnější a Leon metal kopy z otočky.

Objevily se tzv.quick time eventy (QTE), tedy rychlé mačkání tlačítek ukázaných na obrazovce, abyste byli svědky efektní akce. Dnes je to otrava, ale tehdy to bylo něco neokoukaného. Jezdilo se na vodním skútru, sbíraly se cennosti z poražených a přibylo vylepšování zbraní. Kdo by zapomněl na šupácké prodejce, kteří schovávali raketomet pod kabátem? A Jack Krauser byl zatraceně drsný protivník. Význam této hry je srovnatelný s prvním dílem.

5) Akční krasojízda



Resident Evil 4 byl takový megahit, že si Capcom namastil kapsy nejvíc v dosavadní historii série a bylo jasné, že v jeho duchu se ponesou všechna další pokračování. Nikoho nepřekvapilo, že i pátý díl s Chrisem v hlavní roli bude opět akční. Jenže když po pěti letech od čtyřky vyšel, byl to...och. A ne příjemné och. V dobových recenzích sice sklízel kladná hodnocení, ale fandům bylo jasné, že jde o pokles nejenom v kvalitě. Šlo hlavně o odchýlení od toho, co Resident Evil vlastně znamená a reprezentuje. Strach, lekačky, napětí? Vše zmizelo.

Resident Evil 5

Zasazení do vyprahlé a chudobou sužované Afriky bylo stylové, ale člověk se bál méně, než kdyby tam skutečně byl. Tvůrci se zaměřili na kooperativní multiplayer, v němž hra vyniká, ale zapomněli na vše, co hráči mají rádi. Pak přišla šestka a bylo to v hájí. Kooperace byla slušná, délka se vyšplhala až k 20 hodinám a když na to přijde, tak i multiplayer, ve kterém hrajete za monstra, stál za vyzkoušení. Ale ten zbytek?

Resident Evil 6

QTE byly na každém rohu a řešili jste jimi i zbytečnosti jako otevírání dveří. Strach? Ani náhodou. Také to vypadalo, že tvůrci konzumovali lysohlávky. V zombie tyranosaura se měnící hlavní padouch? To už bylo moc. Alespoň, že z mohutného Ustanaka, moderní variace na Nemesis šel strach.

Šestka byla ucházející hra, ale co se “Resident Evil statusu“ týče, byla to fraška. I když byly prodeje opět rekordní, nedivíme se, že s dalším řadovým dílem chce Capcom vykročit novou cestou. Mezi akční části série patří také oba díly Revelations, kterým je věnována následující kapitola.