Hra po třech dnech zmizela z prodeje, autoři vysvětlují proč

Příběh autorského studia Arcen Games ilustruje, jak se trh proměňuje. Firma hry na Steamu bez problémů vydává od roku 2009, po lednovém vydání titulu Starward Rogue však studio muselo propouštět. Prodeje hry byly bídné, přestože Starward Rogue sklízí hvězdné uživatelské recenze. Z 284 reakcí 97 % uživatelů hru hodnotí kladně.

In Case of Emergency, Release Raptor proto vyšlo v předběžném přístupu, a to ve fázi raného prototypu. Cílem bylo prozkoumat, zda hráčská obec o projekt projeví zájem. Když pak během tří dnů tvůrci prodali jen minimální počet kopií, rozhodli se vývoj raději ukončit.

„Měl jsem pocit, že tak můžeme prozkoumat, jak rozsáhlá hra nakonec bude,“ řekl šéf studia Chris Park pro server Kotaku. Chtěl se vyvarovat toho, že by studio opět investovalo do hry, o kterou trh neprojeví zájem.

„Nikdy mě ale nenapadlo, že to nemáme vůbec vyvíjet. Základní koncept mi přijde nesmírně zajímavý a věřil jsem, že to osloví i další lidi,“ popisuje Park situaci.

In Case of Emergency, Release Raptor

Původně tedy tvůrci hru plánovali rozvíjet s cílem nabídnout časem robustnější zážitek. Následovalo rozhodnutí projekt zcela zrušit, od čehož hru uchránila zpětná vazba od provozovatele Steamu. Společnost Valve totiž navrhla, ať počin zůstane dostupný zdarma.



„Někteří lidé si titul chtěli zahrát a my strávili spoustu času vývojem. Bylo to tedy lepší řešení, než ji smazat. Řekl bych, že to od Valve bylo opravdu dobré doporučení,“ tvrdí Park.

Firma tak v současné době bude vyvíjet pokračování své nejúspěšnější hry AI War. A pokud se Release Raptor v mezičase stane populárnějším projektem, studio na základě hlavního nápadu vytvoří nový titul. V In Case of Emergency ovládáte dinosaura, který bojuje s nadvládou robotů.

Park zároveň upozorňuje, že se blíží doba, kdy se většina her na PC trhu nebude mít šanci prosadit. „The Last Federation vyšlo v roce 2014 a skoro všechny příjmy nám u hry plynuly ze Steamu a z lidí, kteří projekt na Steamu objevili. A tak to bylo i se všemi hrami předtím,“ konstatuje Park.



Situace se tak blíží stavu, ve kterém se nachází obchod s mobilními aplikacemi AppStore. V tom totiž uspěje jen naprostý zlomek her a u většiny z nich významnou část rozpočtu představují peníze na marketing.

„Kolik znáte nezávislých vývojářů, co v současné době vydalo více než jednu či dvě hry? Přemýšlet nad tím je trochu děsivé,“ hodnotí Park situaci.