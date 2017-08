Spekulace naznačují Hru o trůny v podání Bethesdy

Tisková konference Bethesdy na letošní E3 patřila mezi ty vůbec nejpovedenější, tedy alespoň co se týče ukázaných her.

Game of Thrones v podání Telltale sice nebyl úplný propadák, slavná kniha by si však zasloužila něco lepšího.

A vůbec nejlepší na tom bylo, že všechny ty pecky jako Wolfenstein 2, The Evil Within 2 či datadisk k Dishonored 2 nebyly jen matné přísliby du budoucna, ale zahrajeme si je ještě letos. Jaké jsou však plány firmy z dlouhodobého hlediska?

Ředitel firmy Todd Howard již dříve naznačil, že má Bethesda v zásobě ještě minimálně pět dalších her, z nichž minimálně dvě by měly být větší, než cokoli, co firma dosud vyprodukovala. Mohla by jedním z těchto titulů být i adaptace aktuálně tolik populární Hry o trůny?

Naznačuje to alespoň rozpracovaná internetová stránka amerického prodejního řetězce Target, která zmiňovala produkt nazvaný The Bethesda: Game of Thrones.

Kombinace Skyrimu a Hry o Trůny by mohla zbourat prodejní žebříčky.

Stránka je v tuto chvíli už samozřejmě zrušená a nic víc než výše zmíněné na ní stejně nebylo, přesto tady vznikl obrovský prostor pro spekulace. Takový projekt totiž rozhodně dává smysl a člověk nemusí být vizionář, aby si představil, jakých prodejních čísel by mohla dosáhnout kombinace Skyrimu a Hry o trůny.

Může však jít jen o vtípek jednoho ze zaměstnanců, nebo v horším případě třeba free 2 play mobilní hru. Nezbývá než si počkat na oficiální oznámení. Pravdou je, že Hra o Trůny už by si nějaké důstojné herní zpracování rozhodně zasloužila.