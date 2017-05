Šílená ruská hra obsahuje více než 4000 trofejí

Každý den vznikají desítky nových titulů a zaujmout potenciální hráče je stále těžší a těžší. Někdo se snaží upoutat krásnou grafikou, někdo napínavým příběhem či originálními herními mechanikami. Kde chybí talent, nastupují bulvární metody, a tak nemalá část titulů vsází na brutalitu nebo erotiku. Případně kombinací obého.

Co by to bylo za ruskou hru, kdyby neobsahovala vodku, ušanky, medvědy a matrjošky.

Autor titulu Running Through Russia vymyslel originálnější způsob, jak svým dílem upoutat pozornost médií po celém světě. Do své amatérské hříčky zapracoval neuvěřitelných 4000 achievementů.

Tyto virtuální trofeje bývají obvykle odměnou za hráčovy mimořádné výkony a jejich vlastnictví je záležitost prestiže. Nejčastěji jich v každé hře bývá kolem čtyřiceti kusů a lze je získat za dohrání hry na nejtěžší obtížnost, projití úrovně bez ztráty jediného života, nalezení všech tajných lokací a podobné náročné úkoly.

174 achievementů za 6 minut hraní? No řekněte, kdo z vás to má.

V Running Through Russia dostanete achievement pokaždé, když vyskočíte. Vzhledem k tomu, že je hra zástupcem žánru tzv. nekonečných běhaček (endless runner), v nichž se postava sama řítí dopředu a vaším úkolem je jen ve správný moment zmáčknout tlačítko pro skok, budete sbírat achievementy jako na běžícím páse. Po šesti minutách hraní jsem jich získal 174, což je zřejmě více, než jsem jich celkově posbíral od začátku letošního roku. Přitom jsou to pouhá 4 % z celkového množství, které hra nabízí.

Počet achievementů je ale bohužel to jediné, čím je tahle ptákovina zajímavá. Nejde ani tak o grafiku, která je opravdu mizerná, ale o prostý fakt, že je Running Through Russia nuda. Za jedno euro jsem opravdu nečekal nový Chameleon Run či Super Mario Run, ale tohle je málo i na recesistický studentský projekt. Místo bodů zde sbíráte flašky vodky a čas od času přeskočíte medvěda, to je vše - viděli jste deset vteřin, viděli jste vše. Obtížnost je sice nekompromisní, ale ne tím stylem, který by vyvolával snahu se dále zlepšovat. Získat všechny trofeje je tak možná větší výzva než u těch skutečně obtížných her. Hrozí totiž, že dříve usnete nudou.