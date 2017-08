Unikátní hra Missing chce varovat před obchodem se sexuálními otrokyněmi

O nelehké situaci žen v chudých oblastech Indie už toho bylo napsáno mnoho. Že by se ale nějak zlepšovala říct bohužel nejde. Nebezpečí hromadných znásilnění, rodiči dohodnutých sňatků či obchodování s lidmi jsou stále aktuální.

Missing sice klade důraz na vysvětlení aktuální problematiky, především vale má být zábavnou hrou.

A právě na poslední zmiňovaný problém chce upozornit vývojářský tým Flying Robot postavený kolem umělkyně Leeny Kejriwal. Ve svých kancelářích proto vytváří RPG, které vám chce zprostředkovat jaké to je, když se dostanete do hledáčků kuplířů.

Hlavní hrdinkou chytané hry Missing: The Complete Saga bude Champa, obyčejná dívka ze zapadlé indické vesnice, která by jen ráda žila svůj obyčejný život. Budeme sledovat její dospívání a díky spoustě rozhodnutí, která mají mít opravdu zásadní vliv na rozvoj příběhu, ovlivňovat její osud. Champa může spoustu věcí ovlivnit, proti některým zásahům zvenčí je však bezmocná.

Původní hru MISSING: The Complete Saga si můžete vyzkoušet zdarma na mobilních zařízeních.

Podaří se vám navzdory sociálnímu, ekonomickému i fyzickému nátlaku odolat obchodníkům s lidmi? Autoři rozhodně nemají v úmyslu život těch méně šťastných jakkoli přibarvovat a postaví hráče do mnoha složitých situací. Hra nekončí ani v případě, že se Champa skutečně dostane do hororového prostředí indických vykřičených domů. Cílem autorů je zprostředkovat nástrahy takového života se vším všudy, stejně tak ale ukázat, že vždy existuje nějaká naděje.

Co se týče herního zpracování, má jít v podstatě o klasické 3D RPG zaměřené na příběh. Nebudou chybět obvyklé žánrové propriety jako je inventář, strom schopností i jednoduché souboje. S tím jak Champa roste a přibývá jí povinností, mění se i styl hry. Od spíše craftovacích meziher se hra časem posune do strategické roviny, kdy bude velice záležet na vaší schopnosti nakládat s omezenými prostředky.

Leena Kejriwal (třetí zleva) se problematikou sexuálního obchodu s mladými dívkami zabývá již dlouhou dobu.

Vývojáři jsou si vědomí, že aby titul dokázal opravdu upoutat, nesmějí podcenit herní stránku. Prioritou však je ukázat syrovou realitu obchodu s lidmi.

Tým Flying Robot nejsou parta amatérů nadšenců, ale mají už za sebou hru Missing: Game for a Cause. Ta se zabývala stejným tématem a stáhlo si ji více než půl milionů lidí ze 70 zemí světa. Chystaná The Complete Saga má být vlastně jakýmsi nepřímým pokračováním, které celý koncept rozšiřuje.

Autoři na vývoj žádají peníze přes Kickstarter a jestli se v posledních dnech nestane zázrak, zřejmě se jim požadovaných 50 000 dolarů (zhruba 1,1 milionu Kč) vybrat nepodaří. To však doufejme nebude znamenat konec projektu, jen jeho pozdržení.

Nejde totiž o klasický komerční produkt, nýbrž o jednu z mnoha cest, jak upozornit světovou veřejnost na vážný přehlížený problém.