Hry od Valve během vývoje nemají nijak omezený rozpočet

„Ve Valve žádné rozpočty nemáme. Není tu skupina lidí, která by odhadovala, kolik na hře vyděláme a kolik bychom měli utratit peněz,“ řekl zakladatel firmy Gabe Newell pro server Gamasutra.

Newell vysvětluje, že Valve na nedostatek peněz netrpí. A že vzácným zdrojem společnosti je čas.

„Nikdo na hrách nepracuje proto, že by je k tomu kdokoliv nutil. Všichni věří, že zákazníkům nejlépe poslouží právě prací na tom konkrétním projektu,“ tvrdí Newell.

Tímto způsobem například začala vznikat populární hra DOTA 2. Lidé z Valve se na free to play hru s komunitou vytvářeným obsahem nejprve dívali skrz prsty.

Jakmile ale jeden z programátorů vytvořil kameru, díky které na hru bylo možné nahlížet ze shora, přilákalo to zájem dalších lidí. Viděli najednou problémy, které mohli řešit.

„Postupně se k projektu přidává více a více lidí, protože jim to přijde zajímavé. Vždy rozhodujete o tom, na čem budete pracovat. A to lidi dobře motivuje. Vždy totiž pracujete na něčem, co pro vás má smysl,“ řekl Newell.

Práce na pokračováních firma prý nevynucuje.