Diablo křížené s Doomem. Jak by vypadaly hry po změně žánru

1 Diablo

Navrhovaný žánr: střílečka (Doom, Heretic, Borderlands)

Představit si Diablo jako zběsilou, adrenalinovou střílečku není tak obtížné, jak se na první pohled může zdát. Sám stvořitel Diabla se o něco podobného pokoušel se svým komerčně nepříliš úspěšným projektem Hellgate: London. To by však tvůrce nemělo odradit.

Vzpomeňme kupříkladu na pozapomenutou klasiku Heretic, který již v devadesátých letech ukázal, že střílečka zasazená do temného fantasy světa může fungovat bez větších problémů. Loot systém se spoustou kusů výzbroje zase dokázal úspěšně implementovat střílečky Borderlands a Destiny.

Diablo 3: Reaper of Souls Heretic

Likvidace démonů pomocí kuší, luků, kouzelných holí a speciálních dovedností si není problém představit a takový „ropuchomet“ by jistě uvítal nejeden witch doctor. Samozřejmě by přišla řeč i na meče a sekyry, které by svojí efektivností překonaly brutální zakončovačky loňského Doomu.

2 Fallout

Navrhovaný žánr: interaktivní film (The Walking Dead, Heavy Rain, Until Dawn)

Zlý, cynický svět Falloutu s jeho černým humorem a systémem karmy si přímo říká o „filmové“ zpracování, které by hráči nabídlo výrazně odlišné příběhové zážitky podle toho, na jakou by se přidal stranu. Ve Falloutu jste měli nezřídka možnost radikálně ovlivnit svět a postavy kolem vás.

Fallout 4 Heavy Rain

V rámci žánru interaktivního filmu by teď mohly více vyniknout vtipné dialogy a originálně zvrácené postavy, se kterými byste mohli buď vyběhnout, nebo je v jejich bláznivých choutkách ještě podporovat. Vaše volby by měly přímý vliv na to, jak se k vám budou chovat nejen ostatní postavy, ale celé frakce. Někdo by vás uvítal s otevřenou náručí, jinde by vás nepustili ani přes hlavní bránu.

To vše nahrává silné nelinearitě, která u interaktivních filmů dosud citelně chybí. Vývojáři by se proto spíše než u Telltale Games mohli inspirovat hrami jako Until Dawn nebo Heavy Rain, v nichž žádná postava není v bezpečí a adrenalinové pasáže mohou mít drastické následky.

3 Dark Souls

Navrhovaný žánr: horor (Penumbra, Amnesia, Outlast)

„Soulsborne“ hry mohou být možná tím nejstrašidelnějším herním žánrem, který navzdory své děsivosti žádným hororem není. Napětí, stres a všudypřítomný strach ze smrti jsou v těchto hrách vaším věrným průvodcem, který se vás drží až do posledních sekund vydřeného finále.

Dark Souls Amnesia: The Dark Descent

Hororová hra z vlastních očí situovaná do světa Dark Souls (nebo Bloodborne) by proto mohla být velmi nevšedním zážitkem. Pocit ztracení, nejasnost zápletky nebo zdánlivě chybějící motivace hlavní postavy by v kombinaci s absencí mapy dodávala pocitu osamocení ještě depresivnější rozměr.

Boj by byl tentokrát odsunut na vedlejší kolej, vaším nejužitečnějším spojencem by byly skrýše, pasti a pár improvizovaných zbraní, kterými byste monstra mohli za obzvlášť příznivých okolností na čas odstranit z cesty. Na místě smrti by hráč nezanechával zkušenostní body, ale veškerý nasyslený inventář včetně elixírů, pochodní, materiálu na výrobu pastí a dalších užitečných předmětů. Dovolila by vám odvaha vrátit se na místo skonu a všechno si vyzvednout?

4 Bioshock

Navrhovaný žánr: simulátor chození (Gone Home, Everybody’s Gone to Rapture, Vanishing of Ethan Carter)

Bioshock patří k nejlépe hodnoceným střílečkám posledních let, velkou zásluhu na tom přitom má originální prostředí, v němž se tyto nápadité hry odehrávají. Kdoví, pokud by autoři odebrali akci a naopak přidali na výpravných detailech v prostředí, výsledkem by možná byla ještě lepší hra. Vaším úkolem by bylo projít zdevastovanou metropolí, dívat se kolem a sbírat jednotlivé indicie v pátrání po tom, co se v utopickém „městě snů“ pokazilo.

BioShock Infinite Everybody’s Gone to Rapture

Na rozdíl od her jako Gone Home by však bylo třeba řešit také hádanky nenásilně zakomponované do prostředí kolem. K tomu by vám pomáhaly vaše speciální schopnosti, jako v předchozích hrách byste totiž ovládali mimo jiné oheň, elektřinu, vítr nebo třeba hejna havranů. Po vyřešení hádanky by se vám odkryla větší část příběhu a otevřela další část města. Tímto způsobem by tvůrci dávkovali tok odkrývaných informací a zároveň kontrolovali, kolik toho hráč s určitostí ví.

5 L.A. Noire

Navrhovaný žánr: VR (Batman: Arkham VR, London Heist, Until Dawn: Rush of Blood)



Městská akce L.A. Noire od Rockstaru pasuje na hraní ve virtuální realitě jako ulitá. Hru byste ve VR verzi sice ovládali z pohledu vlastních očí, její základní pilíře by však zůstaly stejné. Nejprve by hráč v roli policisty přijel na místo činu, na němž by měl za úkol identifikovat a zajistit důkazy. Následovaly by výslechy podezřelých, při nichž by bylo zapotřebí pečlivě hledět vyslýchanému přímo do očí a sledovat jemné nuance v jeho mimice a snažit se přistihnout vypovídajícího při lži.

L.A. Noire London Heist

Nechyběly by samozřejmě ani přestřelky, pěstní souboje, honičky v autech, sledování nebo pronásledování podezřelého po svých. Ohromně by se vyplatilo pohybové ovládání, jak byste odstrkávali kolemjdoucí nebo se vyhýbali věcem, které by vám prchající házel pod nohy. Už jen z té představy se točí hlava.

6 Warcraft

Navrhovaný žánr: off-line RPG (Dragon Age, Zaklínač)

O World of Warcraft 2 se zatím ani nešušká a my si můžeme jen povzdechnout, proč Blizzard nikdy nevytvořil off-line RPG Warcraft ve stylu Dragon Age nebo Zaklínače. Vždyť už samotná strategie Warcraft 3 a datadisk Frozen Throne měly příběh a postavy, co většinu žánru her na hrdiny hravě strčí do kapsy.

Warcraft: První střet Dragon Age: Inquisition

Hra by mohla sloužit jako prolog k plnohodnotnému WoW 2 a měla za úkol přilákat do světa Warcraftu nové hráče. Filmečky, dialogy, důraz na příběh, fascinující svět, ve kterém by nechyběla žádná z ras známá fanouškům WoWka, to vše v režii Blizzardu ochotného zainvestovat do vývoje rekordní částky. A pamatujete ještě na různé začátky v Dragon Age: Origins podle toho, za jakou rasu jste se rozhodli hrát? Tady by to fungovalo stejně.

7 Mortal Kombat

Navrhovaný žánr: závody motokár (Mario Kart, Wacky Wheels)

Brutální verze Mario Kartu s postavami z Mortal Kombatu je obzvlášť ujetý nápad, jehož realizace by ale mohla zafungovat. Sbíráním lebek rozmístěných po tratích byste nabíjeli vaše speciální útoky, kterými by bylo možné protivníky sestřelovat z tratě v tom pravém MK stylu. Jak si poradí Škorpión nebo Sub-Zero s nebožákem, který si ho dovolí předjet, asi není třeba vysvětlovat.

Mortal Kombat: Konquest Mario Kart 8

Útok během předjíždění by byl náročnější a hráč by za jeho úspěšné provedení získal kupříkladu zvýšenou maximální rychlost. Nebezpečné by samozřejmě bylo i prostředí. Nebyl by to Mortal Kombat bez bodáků, kyseliny, nebo obřího větráku. Závěrečné ovace na stupni vítězů by hráč mohl oslavit klasickou fatalitou.