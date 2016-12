Hry roku 2016 podle redakce Bonuswebu

Jakub Žežule

Letošek byl nezvykle vyrovnaný a na hru roku podle mého aspiruje hned několik kousků, a to z radikálně odlišných důvodů. Mohl by to být Hitman, protože jsem u něj strávil spoustu času a jeho epizodický formát mu ohromně svědčí. Nebo Uncharted 4, která předchozí díly hravě překonává a nabízí osobnější příběh, fantasticky ztvárněné postavy i dechberoucí grafiku. Pak tu je Dishonored 2 (nyní již s New Game Plus) a její geniální design úrovní a mrazivá atmosféra. A co třeba adrenalinová jízda Doom a její stylový návrat ke kořenům, nebo Zaklínač: O víně a krvi, který považuji za jeden z vůbec nejpovedenějších datadisků všech dob?

Nakonec pro mě mezi tou vší parádou přece jen vyniká dvojice otlučených veteránů The Last Guardian a Final Fantasy XV. Na obě hry jsem čekal prakticky deset let a i přes jejich nemotornost a všechny nepříjemnosti mi ve výsledku připravily nejsilnější zážitky letošního roku. V jiných případech by mě neohrabaná kamera a spol. donutila nad hrou zlomit hůl, jenže u těchto dvou nezapomenutelných dobrodružství jakoby to vůbec nepřicházelo v úvahu. Letošní rok si tak nakonec budu pamatovat především díky nim.

Honza Srp

V únoru mě uchvátil Firewatch a já od té doby marně čekal na jiný titul, který by se mi alespoň srovnatelně dokázal dostat pod kůži. Určitě neříkám, že je to dokonalá hra, a Jakubovy argumenty v recenzi jsou oprávněné, ale jakožto osobitá originální jednohubka na jeden večer je to prostě dokonalé. Tak má dle mého vypadat nezávislá tvorba!

Na druhém místě pak určitě Quantum Break, vysokorozpočtová příběhová střílečka, jakých už se poslední dobou moc nedělá. Dal jsem si ji na jeden zátah, seriálové výplně využíval k občerstvení, a když jsem někdy kolem druhé hodiny ráno vyřídil na nejtěžší obtížnost finálního bosse, cítil jsem onu zvláštní kombinaci nadšení ze skvěle odvedené hry a smutku z toho, že už je konec. Vzhledem k obrovskému přetlaku nových titulů se mi to již moc často nestává.

Na pomyslném třetím místě jsem dlouho uvažoval o Uncharted 4, ale nakonec musím přiznat, že mě hra trochu zklamala. Po geniálním The Last of Us už mi další variace na Indiana Jonese přijde prostě málo, i když je jinak po všech stránkách perfektní. Takže volím Deus Ex, byť jsem ho ještě nedohrál.

Za zklamání roku pak rozhodně považuji Mafii 3, na níž je vidět ohromné množství práce, a kdyby si někdo dal více práce s příběhovou částí, mohlo to dopadnout úplně jinak.

Ondřej Zach

Letos vyšlo několik velmi dobrých her, ale žádnou bych asi neoznačil za výjimečnou. Nejblíže tomu měla post-apokalyptická hra na hrdiny The Division, jejíž svět mě pohltil na desítky hodin. Nebyla dokonalá, ale spojení chytlavých přestřelek s věrohodným zpracováním New Yorku a velkým smyslem pro detail mě dostalo. Neváhal jsem a pořídil jsem si k tomu i knížku New York Collapse, což je doprovodný průvodce přežitím.

Na druhém místě zmíním rozsáhlý datadisk The Following k zombie akci Dying Light. Přidává venkov, ježdění v bugině ve stylu Carmageddonu, temné rozuzlení příběhu a hlavně ještě lepší požitek z masakrování zombíků. Tomu říkám datadisk.

Opomenout nemůžu ani Uncharted 4. Úžasná výprava, skvělé dávkování příběhu, akce a hádanek, to je zkrátka mix, kterému se jen těžko odolává. Animace jsou navíc kompletně in-game, takže máte pocit, že hrajete film.

Dále bych chtěl zmínit znepokojivou nezávislou jednohubku INSIDE. Váhal jsem také nad fantastickými závody Forza Horizon 3, ale je fakt, že u trojky jsem v porovnání s dvojkou vyhořel překvapivě brzo. Baví mě i týmovka Overwatch, a to i díky přístupu Blizzardu, který svoje hry bere jako běh na dlouhou trať. Ale jako hru roku ho nevnímám.

Andrej Brabec

Ačkoliv to letos vypadalo na papírově slabší rok, většina mnou očekávaných titulů se vydařila. Božský DOOM dokázal, že střílečky i v sólo režimu stále ještě mohou být zábavné. Příběh totiž vyměnil za hráčské dovednosti a kosit pekelníky v něm byla naprostá slast.

Titanfall 2 byl obstojným pokusem o oživení nápadité značky, který však opět zapadl. Pravděpodobně kvůli nedostatečnému marketingu a vydáním mezi Call of Duty a Battlefieldem. Hra je to přesto výtečná.

Je mi ale jasné, že se budu pravidelně vracet jen k Overwatchi. Při volbě hry roku tak váhám mezi DOOMem a Overwatchem. DOOM pro herní průmysl považuji za přínosnější a doufám, že napomůže návratu frenetických akcí na výsluní. Overwatch je však titul, který zabaví na další roky. Ať si tedy prvenství mezi sebou rozdělí obě hry.

Michael Mlynář

Už někdy předloni jsem si byl jistý, že hrou roku pro 2016 pro mě bude druhý Mirrors’s Edge, ale z výsledku jsem byl nakonec poněkud rozpačitý. Nebylo to zkrátka to, co jsem čekal. Mojí druhou jistotou pak byl nový Deus Ex, ale k tomu jsem se popravdě řečeno ještě pořádně nedostal. Ale i kdybych se dostal, tak by byl vítěz asi stejně jasný.

Obrazně řečeno totiž stačí, aby Nathan Drake „otevřel hubu“ a má mě na své straně. Akční honba za pokladem je prostě skvělá i počtvrté, a když znáte předchozí tři díly, tak je ještě lepší. Skvělá akce, skvělý příběh, skvělé postavy, skvělé dialogy. Gigantický poklad pirátského bosse Averyho může zůstat zakopaný na věky, když máte tuto hru.

Honza Lysý

S radostí musím poznamenat, že tento rok mě pár kousků opravdu dobře pobavilo. Nebudu tvrdit, že jsem hodně tápal, které tři videohry jsou mými favority, v tom jsem měl skoro hned jasno. Slušných až skvělých titulů se mi v rukou ocitlo několik, následující trio si mě ovšem získalo nejvíc.

Overwatch - Pecce od Blizzardu jsem hodně vděčný, protože mi zvedla sebevědomí. Mám on-line střílečky rád, ale krutou pravdou je, že v nich nejsem zrovna zdatný. Avšak v případě Overwatche se mi docela daří. Už jsem byl dokonce mnohokrát vyhlášen hvězdou zápasu, a to jsem téměř ronil slzy dojetím a chtěl děkovat rodičům a všem, co mě podporovali. Pokud mám chuť si trochu ulevit od stresu, tak vytahuji disk s Overwatchem a rychle ho cpu do konzole. Jednoduše vynikající propracovaná svižná záležitost s bezva postavami.

Dark Souls III -Nejsem zrovna trpělivý typ. Vlastně jsem dost velký nervák, a pokud mi něco nejde, tak s tím mám tendenci za minutu maximálně dvě třísknout o zeď. Proto mě dost překvapuje, že si mě série Dark Souls tak získala. Ne, že bych se u ní nevztekal, byl jsem u ní často rudý jako rajče, ale ve finále vždy převládl onen skvělý pocit uspokojení, když se mi po hodině snažení podařilo odrovnat dalšího úděsného bosse.

Mortal Kombat XL-Bojovky jsou mým srdcovým žánrem a tak mě samozřejmě mrzí, že už se jich neobjevuje zrovna velké množství. Ale tento rok jsem měl štěstí, protože vyšla rozšířená edice Mortal Kombat X s trefným označením XL. Užil jsem si ji. Přístupné herní mechanismy, slušná nabídka postav, roztomile zvrácené násilí, to nejde nemilovat. Trhání hlav je prostě zábavné i po letech.

Jan Hanáček

Titulů, které jsem si v uplynulém roce skutečně užil, nebylo zase tak moc. Moji hipsterskou duši toužící po originalitě na velmi krátkou chvíli uspokojil novátorský SuperHot, duši strategickou zase šestá Civilization. Hra, která mě však nejvíce překvapila a u které jsem strávil nejdelší dobu, bude nejspíš nový DOOM.

V to, že by mohl být staromilským „osvěžením“ mezi všemi rádoby-realistickými FPS, jsem doufal už při jeho vývoji. S majestátní razancí, s jakou se po vydání skutečně prohnal po našich obrazovkách, jsem ovšem nepočítal. Jde o hru, která kombinuje to nejlepší ze starého a současného světa hraní a ukazuje, že nostalgie nemá nic společného s ubrečenou rezignací ve stylu „tenkrát to bylo lepší“. Je to minimálně nejlepší akce roku.