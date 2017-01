Aktuální hry s legendárním Mariem

Mario Kart

Ačkoliv Mario proslul zejména díky klasickým 2D akcím, začnu trochu netradičně hrou, které mě bavila na dosluhující konzoli Wii U nejvíce. A tou jsou akční závody Mario Kart 8 (Wii U, 2014). Nejde jen o to bravurně zvládnout trať, k vítězství pomůže i záškodnická činnost, například položení slupky od banánu pěkně do zatáčky. Chválu můžu dále pět na skvěle navržené tratě s mnoha odbočkami, interaktivními prvky či hrátkami s perspektivou.

Majitelé handheldu 3DS mohou sáhnout po kapesním předchůdci v podobě Mario Kart 7 (3DS, 2011). Grafika dnes v době chytrých mobilních telefonů neoslní. Jenže zatímco u mnoha mobilních her se za krásným pozlátkem ukrývá jen snaha vytáhnout z vás peníze prostřednictvím mikrotransakcí, Mario Kart 7 jsou i nadále špičkové akční závody. A pěkně s tlačítky a kruhovým ovladačem. Důležité také je, že u obou verzí není problém narazit na protihráče v multiplayeru.

Mario Kart 8 je podle mě nejlepší díl série. A nebojte, Wii U si kvůli němu kupovat nemusíte. Na připravovanou konzoli Switch totiž míří něco jako definitivní verze, které nabídne veškerý obsah vydaný na Wii U a k tomu přidá další tratě. Ostatně není se čemu divit, Mario Kart 8 je nejprodávanější hra na Wii U, takže jako launchová hra na Switch dává smysl.

New Super Mario Bros. U (Wii U, 2012)

Skáčete po plošinkách, vyhýbáte se masožravým rostlinám, používáte power-upy, sbíráte mince a snažíte se nezahučet někam do propasti nebo lávy. Zkrátka klasický Mario. Zároveň jde o první hru s Mariem, kterou jsme si mohli vychutnat v HD rozlišení.

New Super Mario Bros. U

Výborný je také asynchronní multiplayer až pro pět hráčů, kdy ten s Wii U GamePadem nehraje za žádnou postavu, ale ťukáním na tablet přidává plošinky nebo omračuje nepřátele. Na 3DS pak můžete sáhnout po klasice Super Mario Bros. 2 (3DS, 2012).

Super Mario Run (iOS, 2016)

První oficiální hra s Mariem na chytré mobilní telefony a tablety (prozatím jen na iOS) ve mně budila trochu obavy, které však plná verze rozptýlila. Ačkoliv se ovládá jen jedním prstem, protože Mario běží sám neustále kupředu, uchovává si identitu klasický her.

Super Mario Run

Stažení hry není zpoplatněno, zdarma si však lze vyzkoušet jen první tři úrovně (je to tedy demo, ne hra, kterou lze hrát „zdarma“), zbytek se odemkne za jednorázovou platbu 9,99 eura. A to není na mobilní poměry úplně málo.

Možná škoda, že zdarma jsou tři nejlehčí úrovně, síla hry je přeci jen jinde, a to v režimu Rally, v němž soupeříte s jiným hráčem. A tady se ukáže, že i hra, kterou ovládáte jedním prstem, vyžaduje dost cviku. A právě o tom Super Mario Bros. vždy byl.

Super Mario Maker

Super Mario Maker je zábava pro všechny, kteří nechtějí klasické hopsačky s Mariem jen hrát, ale i vytvářet. Hra je dostupná na Wii U (2015) i 3DS (2016), z mého pohledu je však lepší ta starší, tedy na Wii U. Důvod? Vytvořené kreace můžete sdílet a hodnotit on-line.

Super Mario Maker 3DS Super Mario Maker 3DS

Verze pro 3DS sice obsahuje také plnohodnotný editor, určena je však spíše ke konzumaci obsahu než k tvorbě. Co se týče editoru obecně, uspokojit by měl jak ty, kteří chtějí rychle zkusit něco vytvořit, tak náročnější designéry. Základy pochopíte hned, do pokročilejších funkcí je třeba proniknout.

Super Mario 3D Land (3DS, 2011)

Super Mario 3D Land patří k nejprodávanějším hrám na 3DS. Tentokrát si totiž zaskáčeme v otevřeném 3D světě. Slavným vývojář Shigeru Miyamoto hru popsal jako 3D maria, který se hraje jako 2D hra s Mariem. A měl pravdu. Úrovně jsou vesměs lineární, důležité je však sbírat cestou hvězdy, bez nichž nelze pokračovat. Ačkoliv hraní ve 3D může působit složitěji, pravdou je, že Super Mario 3D Land patří k těm lehčím hrám s Mariem.

Super Mario 3D Land Super Mario 3D Land

Mario Tennis

Na výběr je Mario Tennis Open na 3DS (2012) a Mario Tennis: Ultra Smash na Wii U (2015). Pokud neočekáváte simulaci, ale akční tenis s různými postavami, jste na správné adrese. Základ je dobrý u obou, přesto verze pro Wii U mi přijde trochu odbytá, zejména co se týče obsahu. Za plnou cenu bych ji nekoupil.

Naproti tomu kapesní Mario Ternnis Open už seženete pod pětistovku, což je přijatelné. Hra vypadá na poměry 3DS velmi dobře, její síla je pak v multiplayeru. K dispozici je jak lokální s dalším 3DS (cartridge by měla stačit jedna), tak on-line. Jenže tohle není Mario Kart, takže najít další hráče může být oříšek.

Mario Party: Star Rush (3DS, 2016)

Mario Party: Star Rush je tahová desková hra plná různých miniher. Tak jako každou správnou party hru si ji užijete především s kamarády, nejlépe lokálně po síti. Jinak to nemá cenu. Přiznám se, že mě příliš nebavila, takže vás odkážu na recenzi kolegy, kterému se líbila.



Mario Party: Star Rush

Super Smash Bros. (Wii U, 3DS, oboje 2014)

V našem výčtu samozřejmě nesmí chybět ani bojovka s postavami (nejenom) ze světa Nintenda. Postav je přes padesát, takže šance, že si nakonec nenajdete svoji oblíbenou, je mizivá. Obecně platí, že větší postavy mají drtivější údery, ale jsou pomalejší a je snadné je zasáhnout. Kromě Maria či opičáka Donkey Konga tu najdeme například Linka ze Zeldy či modrého ježka Sonica.

Super Smash Bros. (Wii U)

Zápasí se až ve čtyřech v interaktivních arénách, například na křídlech letadla či ve vlněném světě. Všechny tematicky čerpají z různých her, které se objevily na konzolích od Nintenda. Každopádně je třeba říci, že Super Smash Bros. není pro každého. Nejde o klasickou bojovku ve stylu Mortal Kombat, ale poměrně rychlou 2D arénovou záležitost. Takže bacha. Bonusem je spousta herních režimů, takže nudit se určitě nebudete. Na 3DS můžete zkusit demo.



Super Mario 3D World (Wii U, 2013)

(Jakub Žežule) Mezi nejlépe hodnocené hry určené exkluzivně pro Nintendo Wii U patří i 3D plošinovka Super Mario 3D World. Podobně jako v případě Mario Kartu patří mezi její hlavní přednosti nádherné grafické zpracování a úžasně chytlavá hudba, která se vám spolehlivě zaryje pod kůži. Hrát je možné až ve čtyřech lidech na jedné konzoli a hra podporuje vzájemnou spolupráci i rivalitu mezi jednotlivými hráči. Ovládat můžete Maria, Luigiho, princeznu Peach neb Toada.

Hra má v zásobě spoustu nápadů a náramně chytlavou hratelnost. Využijete i dotykovou obrazovku Wii U ovladače, na níž je kupříkladu třeba občas fouknout, aby se vám rozpohybovaly plošinky. 3D World lze považovat za duchovního nástupce legendárních her Mario 64 a Super Mario Galaxy.