Spousta děsu za pár korun. Nenechte si ujít hororový Humble Bundle

Nejnovější nabídka populárního slevového obchodu potěší především ty otrlejší z vás. Přináší totiž pořádnou dávku hororových her, které dokážou pocuchat nervy i těm největším drsňákům. Pojďme se na obsah tohoto balíčku podívat zblízka.

V té nejlevnější kategorii za cca 20 korun, sice nenalezneme žádné zvučné jméno, to však neznamená, že by si tyto hry nezasloužily vaši pozornost. Mezi čtyřmi tituly vyčnívá především DreadOut i se samostatným datadiskem. Jde o povedenou kopii Resident Evilu, která zaujme především zasazením. Přece jen na výlet s indonéskými středoškolačkami nejezdíme často ani ve hrách.

Layers of Fear možná není nejlepší hra všech dob, ale jisté kouzlo má.

Ten hlavní tahák však přijde až po zaplacení necelých 6 eur, což je nějakých 150 korun. Alien: Isolation je hodně kontroverzní hra a v naší recenzi jsme jí udělili pouhých 60 %. Sice Petrovy argumenty chápu a nijak je nerozporuji, na výsledných dojmech se však neshodneme. Určitě se najde dost lidí, kteří za posledního herního Vetřelce dají ruku do ohně. Tak třeba já. Za ty peníze už se vyplatí trochu si zariskovat, věřte mi, že je veliká šance, že vás hra naprosto pohltí.

A kdyby náhodou ne, pořád tu budete mít originální, byť krátkou lekačku Layers of Fear a také poslední díl z nesmírně populární série Five Nights at Freddy’s.

Za plnou palbu, což znamená zhruba 220 korun, dostanete navíc ještě Dead by Daylight. To je asynchronní multiplayerová hra, v níž se tým čtyř hráčů snaží udolat jednoho vraha, jehož úkolem je naopak všechny povraždit. Koncept trochu připomíná nedávnou hru na motivy filmového Friday the 13th.

Nejlepší na celé akci je fakt, že díky jejímu charitativnímu duchu jdou utržené peníze zpátky k hráčům. Podporovaná organizace Able Gamers totiž pomáhá postiženým ulehčit břemeno každodenního života tím, že se snaží jim nejrůznějšími způsoby umožnit hraní her. Více o složitém tématu jsme psali v našem tematickém článku.