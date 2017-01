Obchod se spletl. Nejlepší hry „loňského“ roku nabízí s parádní slevou

Provozovatelé Humble Bundle učinili odvážný krok. Sestavili balík z her, které označili za to nejlepší z loňského roku. Všechny však vyšly už v roce 2015 nebo i dříve. Přesto je to zdařilá nabídka.