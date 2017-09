Nová severokorejská hra je o odstřelování amerických vojáků

Není to tak dlouho, co jsme vám přinesli informaci o severokorejské verzi fotbalového simulátoru FIFA.

V Hunting Yankee hrají roli nepřítel američtí vojáci.

Neuplynul ani měsíc a máme tu další novou hru. Hunting Yankee tentokrát lépe odpovídá naší představě o tom, jak by asi mohla vypadat hra propagovaná komunistickým totalitním režimem. Je to klasická střílečka, jediný zásadní rozdíl oproti desítkám podobných titulů je však to, že nepřáteli jsou tentokrát američtí vojáci.

Oficiální stránka severokorejského režimu Arirang-Meari sice nezmiňuje na jaké platformy je hra k dispozici, podle jediného zveřejněného screenshotu to však zřejmě bude jen pro mobilní telefony s dotykovým displejem.

V Homefront: The Revolution likvidujete severokorejské vojáky po stovkách.

Pro herní vývojáře po celém světě představují právě Severokorejci univerzálního nepřítele a v popularitě je předhánějí snad jen Rusové, náckové, mimozemšťani a teroristi. Je možné je využít prakticky v jakémkoli žánru, kde je potřeba likvidovat protivníky ve velkém. Z řady takových titulů jmenujme například Battlefield 4, Mercenaries, Splinter Cell: Chaos Theory či třeba Rogue Warrior. Nejdále celý koncept dotáhla dvoudílná série stříleček Homefront, která se odehrávala ve fiktivní budoucnosti, v níž armáda Severní Koreji napadla území Spojených států.

Že počítačových her, oblíbené zábavy především mezi mladými lidmi, využívá pro propagandistické účely i „druhá strana“, je logické. Kéž by zůstalo jen u těchto virtuálních přestřelek a státy nemusely chřestit jadernými zbraněmi.