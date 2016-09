Vývojář popisuje: Jaká je práce na hře, která dopadne katastrofálně

Infinite Crisis trpělo na řadu problémů. Jedním z nich byl návrh původně určený pro konzole, v půlce práce na projektu však přišlo rozhodnutí, že hra místo toho vyjde pouze pro PC. To bylo jednou z příčin zdlouhavého vývoje, kvůli kterému titul vyšel až po pěti letech.

Pro řadu z tvůrců tak Infinite Crisis představovalo trpkou zkušenost. Část vývojářů totiž byli nováčci, co krátce před nastoupením do vývojářské společnosti Turbine opustili vysokou školou.

A s tvrdou realitou herního vývoje se ještě neměli možnost seznámit. Z týmu však během komplikovaných období odcházel málokdo. Nezávisle na množství zkušeností.

„Najde se pár lidí, kteří každé studio opustí, jakmile projekt narazí na první komplikace. Ale většina vývojářů zůstane. Není to jen o loajalitě ke hře, je to i o loajalitě k vašemu týmu. Všichni do projektu investují spoustu hodin a snaží se ho zachránit. Byli jsme tomu odevzdaní až do úplného konce. Až do chvíle, kdy vedoucí producent rozhodl u zrušení hry,“ popsal Ashley pro magazín Vice.

Sám má zkušenosti se čtyřmi zrušenými projekty a osud hry mu v jednu chvíli začal být zřejmý. Rozhodl se proto, že členům týmu alespoň vytvoří podmínky pro co nejlepší kariérní rozvoj.



„Řekněme, že jste součástí týmu, který pracuje na herním prostředí, ale chtěl jste vytvářet postavy. Dostanete tedy hrdiny, které můžete rozvíjet,“ vysvětluje Ashley svůj přístup.

„Jakmile se blíží selhání projektu, pokouším se lidi motivovat kariérním rozvojem a získáváním zkušeností.“ Udržet morálku týmu při práci na negativně přijatém projektu totiž představuje výzvu.

„Procházíte euforickým obdobím, během kterého se vše posouvá kupředu. Ale pak se objeví první náznaky, že to na hráče nemá kýžený efekt. A to je jako pěstí do břicha. Jakmile se morálka začne vytrácet, je vážně těžké situaci změnit. Je to jako rychle se šířící jed.“

Infinite Crisis tak skončilo jako hra s průměrným skóre 68 % podle agregátoru hodnocení Metacritic. Ashley pak autorské studio Turbine Entertainment opustil a začal raději vyvíjet nezávislé hry v menší společnosti Proletariat Inc.