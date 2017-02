Střílečka Insurgency: Sandstorm láká na nadstandardní realističnost

Titul navazuje na hru Insurgency, autoři však od technologie Source Engine přecházejí na Unreal Engine 4.

Kromě herních novinek tedy slibují i o poznání lepší grafiku. Kromě toho však přibude příběh, kooperativní režim, interaktivní prostředí a systém pro automatické vyhledávání zápasů v závislosti na vašich dovednostech.

Kampaň v Insurgency: Sandstorm by měla být pravým opakem velkorozpočtových her. Zatímco tituly jako Battlefield a Call of Duty nabízejí hollywoodský spektákl, Insurgency má být klidnější a stylem se hlásit k nezávislým filmům.

Protagonistkou Sandstormu je žena, která žije v zajetí. Písečná bouře však způsobí naprostý chaos a umožní hrdince utéci. Žena se pak nechá naverbovat do kurdské povstalecké armády, kterou však kvůli jistým událostem opustí. A to společně se třemi dalšími lidmi.

Insurgency: Sandstorm

Všechny čtyři postavy je pak možné hrát v rámci kooperativního režimu.

Sandstorm má být o poznání realističtější než předchozí díl. Kulky proto nepřátele nebudou zasahovat okamžitě, což bude zásadní zejména s ohledem na větší úrovně. Významná má být i balistika, kvůli které bude na větší vzdálenosti třeba mířit obloukem.

Kromě toho tentokrát bude možné lézt po žebřících a vykopávat dveře. Přibude také možnost přivolávat útoky dronů či požádat o shození nábojů z nebe.

Plná verze hry by měla vyjít v příštím roce, a to pro PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tým však ještě letos plánuje spustit uzavřený alfatest.