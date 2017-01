Invaze titulů ze světa Warhammeru 40 000 pokračuje tahovou strategií

Posledních dvanáct měsíců fanouškům Warhammeru 40 000 přineslo celou řadu nových her. To se zatím nemění ani s novým rokem, do předběžného přístupu se totiž chystá projekt s podtitulem Sanctus Reach, který můžete posoudit z traileru.

Očekávat lze tahovou strategii s příběhovou kampaní i síťovou složkou. Tisková zpráva však trpí notným nedostatkem sebereflexe. O tahové strategii tvrdí, že s ní zažijete nevídané tempo. A že se lze těšit na „extrémně detailní 3D modely“. Grafika přitom odpovídá spíše mobilním hrám.