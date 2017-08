James Bond, Spiderman i strýček Skrblík. Nejlepší hry s licencí - díl druhý

První díl článku si přečtěte na Bonuswebu zde.

1. Die Hard Trilogy

Die Hard Trilogy byla poměrně unikátní sada tří her založených na trilogii filmů Smrtonosná past s Brucem Willisem. První hra byla střílečkou z třetí osoby, v níž Bruce v bílém tílku běhal po jednotlivých patrech mrakodrapu Nakatomi Plaza a střílel teroristy.

Dvojka byla pojatá jako klasická automatová střelnice z pohledu z vlastních očí, kde nemáte kontrolu nad pohybem své postavy a staráte se jen o střílení a nabíjení. Třetí díl byl netradiční závodní hrou odehrávající se v ulicích New Yorku za dopravní špičky. Vaším úkolem bylo v daném časovém limitu stihnout dojet k bombě, již bylo třeba zneškodnit. Povedená kompilace se dočkala i pokračování, to však příliš velký úspěch nezaznamenalo.

2. Golden Eye 007

Protože byla Golden Eye 007 určena exkluzivně na Nintendo 64, není u nás tahle kultovní střílečka tolik známá. To však nic nemění na tom, že v roce 1997 znamenala doslova revoluci pro konzolové střílečky z pohledu vlastních očí. Důvodem nebylo pouze optimalizované, intuitivní ovládání.

Byla jednou z vůbec prvních her, která u odstřelovací pušky dovolovala zoomovat na vzdáleného nepřítele (westernová střílečka Outlaws, v níž si tento prvek odbyl premiéru na PC, vyšla jen pár měsíců před Golden Eye). Agent s povolením zabíjet byl chválen i za plynulý multiplayer až ve čtyřech hráčích na rozdělené obrazovce, filmovou atmosféru a na svou dobu špičkovou audiovizuální stránku.

3. Spider-Man

Komiksoví hrdinové dokážou občas překvapit a konzolová verze hry z roku 2000 s pavoučím mužem v hlavní roli sklidila převážně nadšené ohlasy nejen od Spideyho skalních fanoušků. Akční hratelnost obohacená o typické útoky nejpopulárnějšího sklípkana prostě bavila, stejně jako houpání na pavučinových vláknech mezi newyorskými mrakodrapy. Jako správný pavouk jste se pohybovali po stropech nebo slézali kolmé stěny.

Jedničku měl na starosti Neversoft a hra běžela na enginu jejich skateboardového hitu Tony Hawk’s Pro Skater. Spider-Man se dočkal i vynikajícího pokračování, za nímž stojí Treyarch. Studio známe jako jedno z hlavních vývojářských studií zodpovědných za značku Call of Duty.

Čestná zmínka: LEGO Marvel Super Heroes

4. Scarface: The World is Yours

Hra na motivy filmu Scarface (Zjizvená tvář) s Al Pacinem v hlavní roli počítá s alternativním koncem své filmové předlohy, kde se Tony Montana prostřílí ze svého kokainového hnízdečka lásky na čerstvý vzduch. Na drogách závislý psychopat se pak ve hře pokouší své kriminální impérium obnovit. A servítky si přitom rozhodně nebere.

Scarface se v mnohém inspiruje u série GTA, klade však větší důraz na ekonomiku, vztahy s policií a miamskými gangy. Hra přetékala vulgarismy a černým humorem. Hlas Tonyho Montany si vzal na starosti André Sogliuzza, kterého pro tento úkol vybral sám velký, skvělý Al.

5. Warhammer 40 000: Dawn of War

Z mnoha her inspirovaných sérií Warhammer to je především první Dawn of War, na který mnoho fanoušků s láskou vzpomíná. Ačkoliv nezpůsobila v žánru revoluci a byla kritizována za slabší příběh, vizuální zpracování se povedlo na výbornou a jednotlivé systémy hry fungovaly skvěle.

Dawn of War se orientovala především na multiplayerová klání a důraz byl kladen na to, aby i ti nejzapřisáhlejší kempeři hráli ofenzivně. K tomu sloužil systém získávání surovin, které jste získávali dobýváním strategických bodů. K náležitě brutálnímu charakteru bojů přispíval i fakt, že jednotky mezi sebou bojovaly jak zbraněmi na dálku, tak nablízko.

Čestná zmínka: Warhammer 40 000: Space Marines

6. Discworld

Asi všechny fanoušky Terryho Pratchetta a jeho Zeměplochy potěšila v devadesátých letech herní adaptace s prostým názvem Discworld. Povedená adventura se dočkala dokonce dvou pokračování Discworld 2 a Discworld: Noir. V jedničce jste ovládali postavu mága Rincewinda, jenž měl za úkol vystopovat draka, který byl do světa hry povolán tajemnými spiklenci.

Discworld byl z hlediska herních mechanismů klasickou adventurou, které nechyběl anglický dabing. Zábavnou jí činila především zápletka, pratchettovský humor a svérázné postavy. Hra se nebála dělat si legraci nejen z žánru fantasy, ale i počítačových adventur.

7. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Vybrat nejlepší hru s nejslavnějším detektivem světa nebylo jednoduché, nakonec jsem sáhl po titulu, na který si tentokrát nevzpomene pouze odrostlejší část hráčské obce. Crimes and Punishments bodovala především větší volností a možnostmi při řešení případů.

Jednotlivé stopy šlo různě interpretovat a v důsledku toho jste mohli obvinit i nevinného člověka. Pokud k tomu došlo, smůla, hrálo se dál. Systém výslechů připomínal L.A. Noire, byť adventurová Crimes and Punishments cílila spíše na pomalejší tempo s hádankami, minihrami a hledáním stop.

Čestná zmínka: The Testament of Sherlock Holmes

8. Terminator: Future Shock

Na rozdíl od filmů s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli se Future Shock z roku 1995 odehrával v budoucnosti během bojů lidstva se stroji. Mimochodem tou vzdálenou budoucností byl rok 2015. Future Shock nebyl jen dobrou hrou se slavným jménem. Vyloženě revoluční bylo to, že jste během hraní využívali myš k míření do všech směrů. Úrovně byly navíc mnohem rozlehlejší, než jak tomu tehdy bývalo běžné. Skutečně trojrozměrné byly i modely nepřátel a herní mapa.

Přelomový význam Terminatora ale s odstupem času zastínil mnohem slavnější Quake. Z dnešního pohledu je zajímavé i to, kdo měl Terminatora na svědomí. Podepsaní jsou pod ním vývojáři Bethesdy včetně Todda Howarda, jehož tým stojí za tituly jako Skyrim nebo Fallout 3 a 4. Tenhle člověk má rozlehlé mapy prostě rád.

9. DuckTales

DuckTales (NES)

Disneyovek je na výběr spousta, tou celosvětově nejslavnější jsou ale Kačeří příběhy od Capcomu, které vyšly na konzole NES a Game Boy. Hráč v nich ovládal nenapravitelného materialistu strýčka Skrblíka, který cestoval po světě a hledal poklady, jež se mu snažil vyfouknout jeho věčný sok se slabostí pro skotskou módu, kačer Hamoun.

Hra vyvíjená týmem ze série Mega Man se díky preciznímu provedení zařadila do zlatého fondu nintendovských plošinovek. Podobně jako v Mega Manovi si hráč mohl vybrat, v jakém pořadí jednotlivé úrovně absolvovat. Kačeří příběhy si dnes můžete zahrát prakticky na čemkoliv, neboť nechybí na konzolích, chytrých zařízeních nebo klasickém PC.

Čestná zmínka: Disney’s Aladdin

10. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Escape from Butcher Bay byl časově zasazen před události filmu Riddick: Kronika Temna s Vinem Dieselem v hlavní roli. A dlužno říci, že úspěchem svůj filmový protějšek hravě překonal. Hlavní hrdina se pokoušel uprchnout z vězení Butcher Bay, v němž si odpykávali trest ti nejhorší zločinci galaxie.

Escape from Butcher Bay sice na první pohled vypadala jako klasická střílečka z pohledu vlastních očí, skutečnost byla ale jiná. Hra kladla totiž důraz především na plížení, opatrný postup a zbraně nablízko. Escape from Butcher Bay obsahovala i prvky horrorů a plošinovek a výsledkem byl mix, který fungoval na výbornou. Ani pokračování s titulem Assault on Dark Athena nedopadlo nejhůře.

11. Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

Pokud bych měl uvést nejlepší hry inspirované horrory H.P. Lovecrafta, pravděpodobně bych sáhl po titulech jako Bloodborne nebo Sunless Sea. Jelikož však tyto tituly mýtus Cthulhu a jednotlivé postavy lovecraftovského hororu nezmiňují, sáhl jsem po hororovém titulu, který se přímo inspiruje Lovecraftovo povídkou Stín nad Innsmouthem. V něm jste hráli za duševně nevyrovnaného detektiva, jenž v Innsmouthu vyšetřoval záhadné zmizení obchodního zástupce.

Kromě hororové atmosféry byla hra zajímavá důrazem na psychický stav hlavní postavy, která mohla v záchvatu děsu spáchat i sebevraždu. Tvůrci se pokoušeli o co největší vtáhnutí hráčů do světa hry, odstranili tedy HUD. Informace o stavu vaší postavy tak nezprostředkovávala čísla na obrazovce, ale třeba zvuky nebo způsob vašeho pohybu.

12. Tom & Jerry: Yankee Doodle’s CAT-astrophe

(Ondřej Zach) Geniální animák si samozřejmě našel cestu i do videoherního odvětví. Nejraději vzpomínám na hru mého dětství Tom & Jerry: Yankee Doodle’s CAT-astrophe, kterou jsem hrával na PC 286.

Hráč ovládá Jerryho a utíká před Tomem, občas se však role obrátí: například když myšák naskočí do autíčka. Bitvy zahrnují házení vajíček, „bombardování“ z letadla a podobně. Vždycky mě zajímalo, zda se mi podařilo objevit všechny činnosti. Naštěstí nebyl dostupný internet, abych to na pár kliknutí zjistil.