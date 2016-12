Sci-fi ve hrách: bombastický nesmysl, či věrný odraz budoucnosti?

Odborník na válečné technologie P. W. Singer kvůli tomu radí řadě herních studií. Někteří vývojáři se snaží vytvářet tituly, které alespoň částečně vycházejí z možností skutečného světa. Singer proto konzultoval například vznik her Metal Gear a Call of Duty. Ale třeba i hollywoodských sci-fi filmů.

Očekávat roboty ve tvaru lidí, kteří se pohybují po umělých nohou, je alespoň v blízké budoucnosti nereálné. Přesto tuto chybu nedělají jen tvůrci her a filmů, ale i armáda. Lidé mají kvůli filmům zažitou představu, jak by robot měl vypadat. A reference na odborných poradách mohou zahrnovat fotografie třeba z Terminátora.

Armáda přitom v současné době využívá létající drony, nebo například roboty s pásy a koly. Ačkoliv na internetu již objevíte záběry chodících robotů, jsou stále ve fázi výzkumu a vývoje.

Chůze je totiž komplexní aktivita, která vyžaduje souhru řady svalů a kloubů v těle. A mozek se při tom automaticky stará o udržování rovnováhy v závislosti na terénu. Tedy například při chůzi pískem či výšlapu do kopce.



Call of Duty: Infinite Warfare

Testovací verze chodících robotů navíc zatím nevydrží příliš dlouho bez dobíjení. Proto například v blízké budoucnosti se odehrávající střílečka Call of Duty: Black Ops 2 lidsky vypadající roboty nezahrnuje. Nechybí však řada jiných válečných strojů. Třeba těch připomínajících hmyz.

„Pokud se bavíme o budoucnosti za deset let, jen těžko si lze představit četné využití chodících přístrojů. Ale za padesát let již jejich problémy budou vyřešeny,“ řekl Singer pro server Waypoint.

Singer očekává, že se v budoucnu po bojišti budou pohybovat různé typy robotů. Ty na kolech jsou vhodné pro rychlé přesuny po hladkém povrchu, létající drony mohou poskytnout taktické informace a lidi připomínající roboti jsou zase ideální pro pohyb po městě a zejména v objektech.

Budovy jsou totiž navrženy pro lidi a takový tvar bude ideální i pro roboty, jejichž cílem bude prostory prozkoumat a eliminovat v nich nepřátele.

Titanfall 2

Stávající situace a výhled do budoucna

Využití chodících robotů sice není otázkou několika nejbližších let, jejich vývoj však pokračuje svižným tempem.

V roce 2008 měli výzkumníci v Singapuru možnost vyhrát 700 tisíc dolarů. Odměnu by získal tým, který by sestrojil robota, co sám dojde do budovy, vyšlape schody a stiskne ve výtahu tlačítko, aby docestoval do předem zvoleného patra. A nikdo tehdy takový přístroj vytvořit nedokázal.

Výzkumníci ze Stanfordovy univerzity však nedávno sestrojili robota, který dokáže mačkat správná tlačítka i na panelu, který nikdy předtím neviděl. S chůzí po schodech si však zatím neporadí.

Titanfall 2

Tvorba robotů připomínajících lidi navíc může pomáhat jejich prodejnosti. Singer upozorňuje, že ve vedoucích pozicích jsou v armádě mnohdy muži vyššího věku. A ti nejsou vždy v „přátelském vztahu“ s nejmodernějšími technologiemi. Když tedy přístroje připomínají něco, co velitelé znají, je to pro ně lépe pochopitelné.

To se projevilo i na podobě rušičky signálu dronů, kterou loni vytvořila americká armáda. Zařízení mohlo vypadat libovolně, třeba jako rádio. Výzkumníci však přístroj vytvarovali jako zbraň, kterou na drona namíříte. To aby byl koncept pro velitele lépe pochopitelný.

Ve vzdálené budoucnosti tedy roboty chodící po nohou pravděpodobně uvidíme. V současné době to však zůstává především v hlavě tvůrců sci-fi knih, filmů a her.