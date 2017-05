Jedenáct her, u kterých jsme se vyděsili k smrti

Alien: Isolation (2014)

Alien: Isolation

Zatímco většina předchozích her s Vetřelci sázela na akční pojetí, Alien: Isolation zvolil trošku jiný žánr a nebyl to rozhodně krok špatným směrem. Stylově se hra blíží prvnímu filmu z roku 1979, který byl také orientovaný spíše hororově, než aby šlo o zběsilou akci. A všichni víme, jak jsme byli vyděšení z toho podivného ocasovitého monstra, které vás v mžiku rozcupovalo na kusy. Alien: Isolation má rozhodně mezery, dabing nebyl úplně ideální, místa k uložení byla příliš daleko od sebe a ani scénář nebral dech, ale jedno se hře musí nechat: vyděsit zvládla na výbornou.

VIDEO: Nepodařený útěk před vetřelcem v Alien: Isolation Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SOMA (2015)

SOMA

Pokud chcete vytvořit fungující horor, je samozřejmě logickým krokem zasadit ho do prostředí, které je samo o sobě dost nehostinné. A právě to SOMA dělá. Hráč se ocitne v jakémsi podvodním výzkumném zařízení. SOMA je popisována jako psychologický horor, který sází na postupné budování atmosféry a podle nás to zvládá na výbornou. Atmosféra je vynikající, scénář také a téměř celou dobu nás mrazilo v zádech. A nebylo to způsobeno tím, že máme skoliózu páteře od věčného sezení u počítače.

VIDEO: Hrané video k hororu SOMA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Resident Evil 2 (1998)

Resident Evil 2 (1998)

Série Resident Evil (číst rozsáhlý tematický článek) obsahuje několik výtečných dílů, ale naším favoritem zůstává ten druhý z roku 1998. Ostatně, mnozí Resident Evil 2 považují za jednu z nejlepších (nejen hororových) her vůbec. A to bez ohledu na to, že ne všechno bylo dokonalé. Tvůrci byli pokáráni například za namluvení některých postav nebo ovládání. Naopak do herních nebeských výšin byli vynášeni za strhující atmosféru, grafiku nebo hudební doprovod. Této hororové lahůdky se nakonec prodalo více než 5 milionů kusů.

Silent Hill 2 (2001)

Silent Hill 2 (2001)

Stejně jako Resident Evil je i Silent Hill doslova kultovní hororovou sérií. A i v případě Silent Hillu nám k srdci nejvíce přirostl druhý díl. Ať už díky sympaticky děsivému pocitu, který nás provázel na každém kroku, originálnímu designu monster nebo na svou dobu působivým vizuálům. Jistě, ovládání mohlo být lepší, ale ani to nám nezkazilo zážitek, který se nám dostal pod kůži a nutil nás ohlížet se za záda pokaždé, když jsme zaslechli jakýkoliv zvuk.

Amnesia: The Dark Descent (2010)

Amnesia: The Dark Descent

Ještě předtím, než vývojářské studio Frictional Games zabodovalo hrou SOMA, nabídlo hororovým fandům projekt Amnesia: The Dark Descent. A ten oslnil natolik, že ho někteří označují za nejlepší hororovou hru všech dob. Nevíme, jestli bychom šli až tak daleko, ale rozhodně se nebojíme prohlásit, že jde o jeden z nejstrašidelnějších projektů, které jsme zkusili. Díky Amnesii jsme pochopili, co je tak děsivého na tmě.

VIDEO: Horror Amnesia: The Dark Descent děsí, až tuhne krev v žilách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Outlast (2013)

Outlast (PlayStation 4)

Stěží najdete klasičtější hororovou lokaci, než je psychiatrická léčebna. Na tu narazíte i ve hře Outlast. Ale vůbec nevadí, že se pohybujete na neoriginálním místě, hlavní je, že vás zvládne vyděsit. To jde hře Outlast výborně. Jelikož je hlavní hrdina novinář, není to zrovna někdo, kdo nepřátele složí jedním dobře mířeným úderem, takže se musí spoléhat na jiné způsoby, jak si zachránit život před bizarními kreaturami. Outlast umně kombinuje brutalitu s hororovou atmosférou a lekačkami, takže náhradní trenky nebudou během hraní od věci.

VIDEO: Vyhřezlá střeva a bezhlavá torza. V Outlast se budete skutečně bát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dead Space (2008)

Dead Space 2

Když už jsme se zmínili o standardních hororových prostředích, tak kosmické plavidlo plující chladným vesmírem je také velmi oblíbenou volbou. A čeká vás i ve hře nazvané výmluvně Dead Space. Ta se setkala s chválou jak ze strany recenzentů, tak hráčů, a to díky tomu, že opravdu zvládla vystrašit až do té míry, že ji někteří nechtěli zkoušet ve večerních hodinách se zhasnutým světlem. Navíc je Dead Space jedním z důkazů, že je možné šikovně smíchat prvky hororu a akce.

VIDEO: Dead Space video Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

F.E.A.R. (2005)

Dalším příkladem je projekt s výmluvným názvem F.E.A.R.. I ten sází na akční elementy, ale nechybí mu ani pořádně hutný nádech hororů, konkrétně těch japonských. Narazíte na prvky, které připomenou filmy jako je The Ring. Podceněna tedy nebyla atmosféra, ale ani herní mechanismy a díky tomu se F.E.A.R. stal jedním z nejoceňovanějších projektů roku 2005. A my říkáme, že zaslouženě.

Alan Wake (2010)

Alan Wake PC

Malé podivné město, spisovatel, výpadky paměti a ztracená žena, to jsou ingredience hry, která je někdy díky epizodičnosti a různým zvratům přirovnávána k hororovým seriálům. Jindy je zase titul popisován jako hra, která má mysl psychologického thrilleru a tělo akčního filmu. Na ději pracoval finský spisovatel Sam Lake zhruba pět let, což je na poměry videoherní branže vcelku dost, ale vyplatilo se, příběh je povedený a správně mrazivý. Kromě toho zážitek umocňuje i propracované prostředí. Asi se tedy shodneme na tom, že jde o jeden z nejlepších herních zážitků roku 2010.

VIDEO: Alan Wake a noční můry měnící se v realitu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slender Rising 2 (2014)

Možná znáte hororovou postavu, které se říká Slender Man. Ten se zrodil v hlavě uživatele internetového fóra Something Awful Erika Knudsena. A velmi rychle se z něj stal hororový hit, který inspiroval spoustu projektů. Kromě jiného i sérii mobilních her. Nás nejvíce zaujalo pokračování hry Slender Rising. Titul jasně dokázal, že pokud chtějí hororové hry vyděsit, tak na velikosti (obrazovky) nezáleží.

Phantasmagoria (1995)

Phantasmagoria

Rozhodně nebudeme tvrdit, že Phantasmagoria je vynikajícím titulem. Jeden ze zástupců žánru interaktivních filmů má spoustu much, ale ve své době nás pořádně vystrašil. Titul to byl extrémně krvavý, zvrácený a šokující. Dnes už to na nás samozřejmě tak intenzivně nepůsobí, ale během naší první zkušenosti s Phantasmagorií jsme byli vyděšení natolik, že jsme dva dny nemohli pořádně zamhouřit oko. Není divu, že něco tak bizarního vyvolalo rozporuplné reakce. Zatímco někteří brutální náplň chválili, jiní jí nemohli přijít na chuť.

A jaká je podle vás nejděsivější hra všech dob?