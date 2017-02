Soud zamítl žalobu, která od herního kritika požadovala čtvrt miliardy

Studio v souvislosti s tím podalo žalobu, se kterou se domáhalo odškodnění ve výši 10,6 milionu dolarů. Tedy okolo 269 milionů korun. Soud v Arizoně však žádost zamítl.

„Řekl bych, že by to vývojářům mělo sloužit jako varování, že takto extrémní opatření možná zní dobře jako výhrůžky, ale je to v zásadě špatný nápad,“ napsal Sterling serveru Kotaku.

Digital Homicide video na čas nechalo odstranit, prý kvůli porušování autorských práv. YouTube však po Sterlingově žádosti záznam opět obnovilo. Digital Homicide tehdy tvrdili: „Označení ‘kandidát na nejhorší hru roku 2014’ a ‘naprosté selhání’ v kombinaci s námi registrovanou značkou považujeme za nepatřičné.”

Digital Homicide navíc kromě odškodného od Sterlinga požadovali také omluvu od libovolného autora každého urážlivého článku za posledních pět let.



Soudce sice rozhodl ve prospěch herních kritiků, Sterling však musel během procesu vynakládat prostředky za právníka. A po ročních tahanicích je z celé kauzy značně vyčerpaný.

Studio Digital Homicide vytváří nízkonákladové projekty, jejichž průměrné hodnocení se na Steamu pohybovalo okolo 33 %. Digitální distribuce však projekty již odstranila. A to v reakci na snahu Digital Homicide žalovat sto uživatelů Steamu kvůli negativním komentářům. Požadovali od nich celkem 18 milionů dolarů a od Steamu se domáhali osobních informací.