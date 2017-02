Jízdní řád dodatečného obsahu pro řežbu For Honor

Tvůrci připravované řežby For Honor přiblížili, na jaký dodatečný obsah se mohou hráči těšit po vydání. Novinky se vážnou k sezonám ve Faction Wars, které trvají tři měsíce a v nichž mezi sebou zápasí o území vikingové, rytíři a samurajové.

V přípravě je šest nových hrdinů, šest map a dobrá zpráva je, že vše půjde získat zdarma. Season Pass zajistí dřívější přístup k obsahu a nové hrdiny odemkne hned bez nutnosti koupě za herní měnu. Dále zahrnuje šest exkluzivních vzhledů, tři bedny s náhodnou výbavou a třicetidenní status šampiina (rychlejší zisk zkušeností a více výbavy za absolvovaný zápas).

For Honor vychází 14. února na PC, PlayStation 4 a Xbox One. V případě zájmu doporučujeme vyzkoušet otevřenou betu, která poběží od 9. do 12. února.