Školení zaměstnanců KFC ve virtuální realitě připomíná ujetý horor

Virtuální realita by mohla najít využití v mnoha oborech. Už teď se experimentuje s různými prototypy v medicíně, v architektuře nebo cestovním ruchu. Nyní to však vypadá, že bude nasazena i v oboru, kde by to asi čekal málokdo: při školení pracovníků rychlého občerstvení.

Díky virtuální realitě si můžete vyzkoušet téměř cokoli. Třeba smažit kuře ve friťáku.

Řetězec KFC totiž podle všeho připravuje využít přilby Oculus Rift pro výcvik nově přijatých zaměstnanců. Na internetu se objevil zhruba desetiminutový záznam z výukového programu, v němž samotný „Plukovník Sanders“ vysvětluje, jak obalovat a smažit kuřecí kousky. Není to však žádná sterilní výcviková prezentace, spíše to připomíná hororový zážitek jako vystřižený z Bioshocku.

Až do konce jsem si myslel, že se jde jen o do detailu dotaženou parodii, avšak trailer k této šílenosti se objevil i na oficiálním youtubovém kanále KFC. Magazín PC Gamer prý dostal i oficiální tiskové vyjádření potvrzující pravost tohoto materiálu.

Jakkoli to na první pohled může vypadat ujetě, výhody takového postupu jsou zřejmé. Jednak je celé školení daleko rychlejší, než když musí zaměstnanci ve skutečném světě čekat, až se kuřecí kousky dozlatova osmaží, jednak tu nedochází k žádnému plýtvání materiálem při nezdařených pokusech. A především má tento bizarní nápad potenciál stát se virálním videem, které by pro KFC představovalo reklamní prostor zdarma.

Bohužel to však vypadá, že titul poetický nazvaný The Hard Way (těžká cesta) budek k dispozici pouze pro interní potřeby KFC a nepůjde sehnat jinými kanály.