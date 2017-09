RECENZE: Knack 2 je pokračování, které jsme nečekali. O to více potěšilo

Příběh se motá kolem dalšího konfliktu mezi lidmi a gobliny. Ti jsou na rozdíl od ostatních goblinů z fantasy her zruční v technice a dokážou vytvářet menší i větší roboty, kteří jim kryjí záda. Případně rovnou jimi ovládané mechy. Je tak opět na Knackovi a jeho lidské partě, aby zubatým hnusákům zatnuli tipec. Příběh ve hře není důležitý, ale Knack je zajímavý, ostatní postavy sympatické a vtípky jsou docela humorné.

Knack II

Knack 2 je opět mix 3D a 2,5D hopsačky, která kombinuje zběsilou akci s rubačkou. Tenhle pelmel chutná. A chutnat bude podle nás všem, kteří nebudou nad hrou kvůli jejímu lehce infantilnímu „Pixar“ vzhledu ohrnovat nos.

Někdy je lepší menší, jindy větší

Hlavním tahákem je samozřejmě originální Knack. Bizarní tvor složený z mnoha relikvií mění svou velikost podle potřeby a posbíraných kousků. Může být velký jako člověk, zmenšit se do velikosti zahradního trpaslíka, aby se dostal do malých prostor nebo se zvětšit do výšky baráku, aby nakopal zadky početné posile goblinů. Nebo robotům. Případně goblinům v tancích.

Knack – hra, kterou jste neměli minout Při startu PlayStation 4 jsme se kromě obstojné FPS Killzone: Shadow Fall a pořádné arkády s raketkou Resogun dočkali od Sony i prvního Knacka. Hra schytala hodnocení mezí 40 a 70 % a většina hráčů ji opomněla a nedala jí vůbec šanci. Šlo přitom o skvělý mix několika žánrů jako Crash Bandicoot a God of War s nádechem staré školy a vtahující hratelností. I když je dvojka propracovanější, dejte jedničce také šanci. Navíc ji seženete za pár babek. Podle nás jde opravdu o neprávem opomenutý klenot.

Nepřátel tu jsou tisíce a jejich druhů desítky. Knack se umí ohánět a postupem času se díky novým hmatům a chvatům stane ještě lepším bojovníkem. Zpočátku stačí pěsti a kopy, ale za pár hodin už budete chytat protivníky vystřelovací rukou a útočit na ně z výšky jako kostičkovaní kamikadze.

Boje jsou skvělé, mají spád a můžete se v nich stále zlepšovat. Správnému spádu napomáhá povedené ovládání, které je jednoduché a přitom komplexní. Samozřejmě se nemůžete stát správným bojovníkem, pokud si neosvojíte blok štítem nebo úskoky.

Ke konci hry, která vám může při prvním hraní zabrat i 12 hodin, jelikož se rozprostírá do 15 kapitol, vám nepřátelé pořádně zatopí. A že dojde i na dostaveníčka s bossy, je jasné. Ve výjimečných případech se Knack může zvětšit i do rozměrů Godzilly. A to je pak mela. Tohle jsou ty případy. Jediné hloupé pasáže jsou ty s rychlými událostmi na obrazovce (QTE), kdy jenom mačkáte tlačítka zobrazená na obrazovce. To je už přežitek.

Kde že to jsem?

Knack však není jenom chodící mlátička, má i pod čepicí. Hra je prošpikována hlavolamy, které jsou založeny na zjištění postupu dál. Vyskočím tamhle, dokážu se zmenšit a projít tamtím? A co když posunu tuhle bednu támhle? Některé budete mít hotové za pár vteřin, některé zaberou pár minut. Žádné zákysy však hra neobsahuje. A kdybyste náhodou nevěděli, je tu nápověda po vzoru Uncharted, která vám názorně ukáže, jak dál.

Hopsací část hry je taktéž dobře zpracovaná a připomíná zlatou éru Crashe Bandicoota. Občas dojde i z přepnutí kamery z 3D do 2,5 pohledu. Některé úhly kamer ale nejsou nejšťastnější a připomínají první díly hororové ságy Resident Evil. Stalo se nám, že jsme nedokázali odhadnout, jak jsme daleko, skočili vstříc propasti nebo jednoduše vůbec nevěděli, kde stojíme.

Knack 2 je super zábava. Ale jakmile se připojí do hry druhý hráč, jsou to orgie zábavnosti. Tahle hra jako by byla pro kooperaci přímo vyvíjena. Navíc je vtipně vyřešena s dvěma odlišně barevnými Knacky, jejichž těla se v určitých okamžicích smísí v jedno. Graficky je hra pěkná. Textury jsou ostré, animace je hladká. Vizuální styl je dost osobitý, připomíná animované filmy.

Nejhezčí však je, jak se Knack skládá a rozkládá. Bohužel se to často neobejde bez zpomalení hry a trhání. Zvláště, když je na obrazovce mnoho protivníků. To byl i neduh jedničky a tvůrci ho ani v pokračování neodstranili. I když tušíme, že konkurence bude hodnotit hru hůře než my, stojíme si za tím, že Knack 2 stojí za zahrání. Nenabízí toho málo. Navíc se opakované hraní vyplatí. Levely lze pak projít jako výzvy. Tak co, mávnete nad touto zajímavě pojatou zábavou opět rukou, nebo jí dáte šanci?