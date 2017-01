KOMENTÁŘ: Přestaňte si myslet, že vše víte nejlépe. Nejste prezident

Je to úsměvné. Ta představa, že vím něco lépe než úspěchy ověnčení lidé. A že problematiku znám tak, abych je okamžitě mohl odsoudit jako neschopné jedince.

Leckdy je přitom zjevné, že tito „odborníci“ v diskusích nemají patřičné vzdělání, ani žádné praktické zkušenosti s oborem. A přesto vždy dokážou nabídnout zásadní radu. Či alespoň tvrdými slovy odsuzují činy nebo slova těch úspěšných.

Napadá mě hned několik příkladů z herního průmyslu. Jedním je ukázka, která odhalila letošní díl Call of Duty nazvaný Infinite Warfare. Ten se díky počtu palců dolů stal druhým nejnenáviděnějším videem v historii YouTube.

Lidé v diskusích hlásili konec série a nespočet hráčů tvrdilo, že si titul v žádném případě nekoupí. Snadno by bylo možné nabýt přesvědčení, že Infinite Warfare bude naprostý propadák. A v kamenných obchodech se skutečně prodával o poznání hůře než předchozí díly.

VIDEO: Konec dohadů. Tvůrci odhalili nové Call of Duty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ale i tak patří mezi nejprodávanější hry letošního roku a týdny po vydání stále okupuje přední příčky v prodejích žebříčcích. Například v Británii hru i měsíc po vydání bylo možné objevit na prvním místě. A to v době, kdy čerstvě vyšly roky očekávané hry jako Final Fantasy XV či The Last Guardian. Mezi novinky tou dobou patřily také Watch Dogs 2 a Dead Rising 4. A přesto bylo Infinite Warfare na první příčce.

Podobné to je v debatách o hrách, které jsou zrovna populární. Diskuse a oficiální fóra jsou plná fanouškovských nápadů, díky kterým se hra „zaručeně“ bude prodávat lépe. A autory těchto nápadů jsou mnohdy lidé bez jakéhokoliv pojetí o dynamice trhu či zkušenostmi s herním vývojem.

Běžně čtu příspěvky typu: „Kdyby přidali funkci X, zachrání to prodeje.“ Jenže v úspěšných studiích zpravidla nepracuje banda hlupáků a kromě některých zásadních přešlapů vývojáři většinou mají lepší představu o tom, jaké jsou nutné kroky pro další rozvoj hry.

Vývojář v Obsidian Entertainment ukazuje heat mapu sloužící k lepšímu vyvážení hry.

Ti lidé zpravidla mají k dispozici detailní statistiky a ti zkušenější z nich již roky sledují dopad jednotlivých rozhodnutí na prodeje, ale i na počet aktivních hráčů.



Pro vyvažování síťových her se dnes používají velmi sofistikované metody zahrnující teplotní mapy (heat mapy). Ty například zobrazují, na kterých místech lidé nejčastěji umírají, odkud je nepřátelé likvidují nejvíce či které zbraně vedou k nejlepšímu poměru zabití a smrtí. Opravdu věříte tomu, že obyčejným odhadem dokážete situaci vyřešit lépe než daty vyzbrojení tvůrci?

Battlefield s aktualizací ohlásil upravenou sílu zbraně. Ta zůstala stejná, lidé přesto „změnu“ komentovali. Někomu odstřelovací puška přišla dokonalá, jiní ji rázem považovali za slabou.

Zkušenosti? Nevadí. Lepší jsou nepodložené bláboly

K internetovým diskusím se začátkem prosince vyjádřil návrhář Dean Hall, který je autorem hry DayZ. Tedy jednoho z největších hitů posledních let a hry, která pomohla ke vzniku nového žánru.

Zde je třeba přiznat, že DayZ je dlouhodobě pod palbou kvůli vleklému vývoji a době, které tráví ve fázi předběžného přístupu. Vývoj však dnes spočívá na cizích bedrech a Hall založil studio, které letos vydalo hru pro virtuální realitu Out of Ammo. Ta sklízí vynikající hodnocení a je jedním z nejprodávanějších titulů pro přilbu HTC Vive.

„Ale problém ale spočívá v tom, že váš zájem o něco ještě neznamená, že to chce spousta dalších lidí. A ani to, že je tu hodně potenciálních zákazníků,” vzkazuje Hall (čtěte více).

Out of Ammo od studia vedeného Deanem Hallem.

Jedním z žádaných prvků byla kooperativní hra, kterou studio skutečně vytvořilo. Jenže to vedlo jen k dočasnému nárůstu prodejů, které nestačily na pokrytí vývoje tohoto prvku.

Hall přitom upozorňoval, že trh s virtuální realitou je ještě v plenkách. A že problém spočívá především v počtu prodaných přileb. Jeho studio prý s prodělkem na hře počítalo. Pointou jeho příspěvku tak byl onen rozkol mezi hráčskými očekáváními a tržní realitou.

V diskusích se následně objevily názory, že Hall nedokáže plánovat. A že je to vlastně jeho chyba. Inu, po bitvě je každý generál.

Internet je zkrátka plný teoretiků, plamenně hlásajících své „pravdy“. A že jejich tvrzení nebývají podložené ničím, co by mělo váhu, už autory příspěvků jaksi nezajímá.



Pokud někdo opravdu má tak zásadní rozhled a ví o světě tolik, neměl by ztrácet čas s diskusemi. Měl by založit vlastní firmu, vyvíjet vlastní hru, nebo své dovednosti využít k čemukoliv alespoň trochu konstruktivnímu. Svět, ale i diskuse samotné by pak vypadaly o poznání lépe.